Schulausschuss entscheidet : Stadt Aachen legt Gesamtschulpläne zu den Akten

Die 4. Gesamtschule soll nun doch nicht wachsen. Das hat der Schulausschuss beschlossen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Etliche Jahre lang ist in der Stadt Aachen bereits für den Ausbau des Gesamtschulangebots geplant worden. Das hat sich jetzt erledigt.

Die Stadt Aachen wird in absehbarer Zukunft keine neuen Gesamtschulplätze schaffen. Erwartungsgemäß hat der städtische Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, die geplante Erweiterung der 4. Gesamtschule von vier auf acht Züge (acht Parallelklassen pro Jahrgang) aufzugeben.

Geplant war bisher, die 4. Gesamtschule, die bereits jetzt an zwei Standorten an der Sandkaulstraße und der Heinzenstraße arbeitet, weiter auszubauen. Als dritter Standort war bereits das Gelände der Alkuin-Realschule, die auslaufend geschlossen wird, ins Auge gefasst worden. Gegen diese Konzeption mit drei Standorten hat die Bezirksregierung in Köln allerdings massive Bedenken angemeldet.

Aber auch die Nachfrage nach Gesamtschulplätzen in der Stadt Aachen geht zurück. Die Anmelde- und Aufnahmezahlen sinken laut Schulverwaltung bereits seit einigen Jahren. Auf der anderen Seite besuchen immer mehr Kinder aus Aachen eine Schule im Umfeld. Der weitere Ausbau der Gesamtschulen in Würselen und Herzogenrath-Kohlscheid ist zudem bereits in die Wege geleitet.

Vor diesem Hintergrund sieht auch die Aachener Schulpolitik keine Handhabe mehr, an den bisherigen Planungen für einen Gesamtschulausbau festzuhalten.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

(mg)