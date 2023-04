Ende der Energiesparmaßnahmen : Stadt Aachen knipst die Lampen wieder an

Das Aachener Rathaus wird ab Samstag wieder erleuchtet. Foto: Harald Krömer

Aachen Es wird abends wieder hell: Ab Samstag dürfen historische Gebäude wie das Rathaus wieder beleuchtet werden. Das liegt am Ende einer Verordnung mit ernstem Hintergrund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Prognose ist nicht schlecht: Wolkig und windig soll es am Samstagabend laut Wetterdiensten in Aachen zwar sein. Dafür ist Regen eher unwahrscheinlich. Wer sich bei Temperaturen um die 8 Grad Celcius also auf den Markt stellen (oder setzen) will und grundsätzlich gern seine Umgebung beguckt, wird seine helle Freude haben. Denn das Rathaus wird nach monatelanger Pause wieder angestrahlt.

Der Grund ist das Auslaufen einer Bundesverordnung, die einen ernsten Hintergrund hat. Denn der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft. Sparen lautete die Devise, was unter anderem gedrosselte Heizungen in öffentlichen Gebäuden und ausgeknipste Lampen im Stadtbild zur Folge hatte. Bis Samstag, 15. April. Dann läuft die Energiesparverordnung des Bundes aus.

Für die Stadt Aachen bedeutet das, dass sie zu ihren vorherigen Regeln zurückkehrt. So werden öffentliche Gebäude wie zum Beispiel das Aachener Rathaus in den Abendstunden wieder angestrahlt, auch Denkmäler und Brunnen werden nach Mitteilung der Stadt mit Inbetriebnahme wieder beleuchtet.

Heller wird es auch an weniger historischen Stellen: So können Werbeanlagen wieder beleuchtet werden. Hier gilt aktuell noch ein entsprechendes Verbot im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr.

In öffentlichen Gebäuden kann die Raumtemperatur ab Samstag wieder auf Normalbetrieb eingestellt werden. In Büros herrscht dann – sofern überhaupt geheizt werden muss – wieder eine Mindesttemperatur von 20 Grad. Ausnahmeregelungen gab es in den zurückliegenden Wintermonaten für Kinder und Jugendliche. So blieben Schulen und Kitas auf dem bisherigen Niveau beheizt.

In Schwimmhallen ist die Wassertemperatur bereits seit dem 1. April angehoben worden. In Schwimmerbecken hat das Wasser seitdem wieder eine Temperatur von 28 Grad, in Nichtschwimmer-Becken sind es 32 Grad.

(red)