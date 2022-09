Wahl-Heimat Aachen? : Stadt Aachen irritiert Walheimer mit neuen Straßenschildern

Ausstellung im Centre Charlemagne : „Alle für Eine – 50 Jahre kommunale Neuordnung in Aachen“ Die kommunale Neugliederung in Aachen traf vor 50 Jahren nicht nur auf Zuspruch. An den Eingemeindungen hingen Erinnerungen, Emotionen, Identität. Das Centre Charlemagne zeigt in seiner neuen Ausstellung die verschiedenen Perspektiven einer facettenreichen Zeit.