Offenlage : Stadt Aachen informiert über Pläne für Luisenhöfe

Aachen Was ist an den Luisenhöfen geplant? Darüber informiert die Stadt Aachen ab kommender Woche. Auch eine öffentliche Infoveranstaltung ist geplant.

Im Bereich zwischen Mariabrunnstraße, Boxgraben und Südstraße sollen auf einer etwa 1,5 Hektar großen Fläche unter dem Projektnamen „Luisenhöfe“ überwiegend viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit Gewerbe, einer Kita und einer Tiefgarage gebaut werden. Außerdem soll der Bunker an der Südstraße umgenutzt und aufgestockt werden. Das verwilderte Grundstück hinter den Häusern am Boxgraben bleibt unbebaut. Seit der letzten Öffentlichkeitsbeteiligung (2019) wurde die Planung in einigen Punkten geändert.