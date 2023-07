Geburtstagsgruß an einen Toten : Stadt Aachen gratuliert längst gestorbenem Bürger

Peinliche Panne „von Amts wegen“: Bereits zum dritten Mal hat die Stadt Aachen einen Bürger angeschrieben, der vor knapp fünf Jahren gestorben ist. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Traditionell bedenkt die Stadt Aachen ihre Bürgerinnen und Bürger zu besonderen Anlässen mit Glückwunschschreiben. Jüngst aber geriet die freundliche Geste zur makabren Panne – und das nicht zum ersten Mal.

Als Charlotte Moor (Name geändert) vor einigen Tagen ein Gratulationsschreiben aus dem Büro der Aachener Oberbürgermeisterin in ihrem Briefkasten vorfand, war dies für sie und ihre Familie alles andere als ein Grund zur Freude. Die guten Wünsche zum 90. Geburtstag ihres Ehemanns waren leider das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst sind. Charlotte Moors Gatte ist bereits am 17. November 2017 gestorben.

Kein Wunder also, dass die Angehörigen nach dem ersten Schock vor allem heftige Wut empfanden, zumal die Seniorin selbst aufgrund ihrer Demenz kaum in der Lage schien, die Nachricht emotional zu bewältigen – und vor allem, weil die peinliche Panne den Behörden nicht zum ersten Mal unterlaufen ist.

„Inzwischen hat die Verwaltung den Vater meiner Frau bereits zum dritten Mal nach dessen Tod direkt angeschrieben“, zürnt Schwiegersohn Wolfgang Schiller. „Und das, obwohl ich die Stadt bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, dass er nicht mehr lebt.“ Vorweg: Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt deren Pressesprecherin Linda Plesch, dass das Ableben des Aacheners im zuständigen Standesamt tatsächlich nach wie vor nicht offiziell dokumentiert sei. „Die erforderliche Sterbeurkunde liegt uns gar nicht vor“, betont Plesch.

Hintergrund: Tatsächlich war der Senior vor knapp sechs Jahren überraschend bei einem Jagdausflug in Kelmis gestorben. Und dort wohnen seine Tochter und sein Schwiegersohn. Deshalb veranlassten sie, dass die Bestattung in der belgischen Nachbarstadt erfolgte. „Wir gehen jetzt also davon aus, dass die Sterbeurkunde in Belgien ausgestellt worden ist“, sagt Plesch. „Nach wie vor gibt es aber, anders als gegenüber vielen anderen Ländern, kein bilaterales Abkommen mit dem belgischen Staat, dass die hiesigen Behörden entsprechend informiert werden, wenn der Verstorbene seinen Wohnsitz in Deutschland hatte.“

Wolfgang Schiller kann das keineswegs akzeptieren: „Vonseiten des Bestattungsinstituts in Kelmis wurde uns seinerzeit mitgeteilt, dass die Urkunde auf offiziellem Weg weitergeleitet worden sei“, versichert er. Also sei er natürlich davon ausgegangen, dass sie dem Einwohnermeldeamt längst vorliege. Offensichtlich ist die Übermittlung dann jedoch aus bislang ungeklärten Gründen doch nicht erfolgt, wie eine neuerliche Nachfrage vor wenigen Tagen ergeben habe.

Info Wie Todesfälle und runde Geburtstage übermittelt werden In der Regel werden Sterbefälle dem Standesamt Aachen direkt von den Bestattungsinstituten übermittelt, sofern die Verstorbenen in Aachen gemeldet waren, erklärt Linda Plesch vom Presseamt. Das Standesamt erhält dann eine gerichtlich bestätigte Sterbeurkunde und leitet diese ans Einwohnermeldeamt weiter. Dort wird der Todestag des Verstorbenen über mehrere Jahrzehnte hinweg vermerkt. Viele Länder haben inzwischen bilaterale Abkommen geschlossen, um sich gegenseitig über den Tod des jeweiligen Staatsangehörigen zu informieren und die für eine Registrierung des Todesfalls erforderliche Urkunde zu übermitteln. Deutschland und Belgien haben ein solches Abkommen jedoch nach wie vor nicht vereinbart. Um städtische Glückwunschschreiben zu besonderen Anlässen wie runden Geburtstagen oder Hochzeitstagen auf den Weg zu bringen, werden über ein digitales Programm der Regio IT die entsprechenden Daten an die Stadt übermittelt. Bevor die Briefe verschickt werden, prüft die Stadt nochmals, ob die Adressaten nach wie vor in Aachen registriert sind.

Und so kam es, dass das OB-Büro dem Verstorbenen und dessen Witwe bereits im November 2018, also ein Jahr nach dem Tod des Ehemanns, ein Glückwunschschreiben übersandte – seinerzeit anlässlich des 65. Hochzeitstags. Nachdem er die Stadt über die Panne unterrichtet habe, habe er ein Entschuldigungsschreiben erhalten „mit der Versicherung, dass man künftig besser recherchieren werde“, berichtet Schiller.

Daher sei er davon ausgegangen, dass die örtlichen Behörden zumindest nachgehakt hätten. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Stadt Aachen selbst auf meine Mitteilung hin am Ende nichts unternommen hat, um das zu klären“, sagt er. Plesch betont hingegen, man habe seinerzeit ja nicht wissen können, dass der Aachener in Belgien bestattet worden ist. Folge: Vor zwei Jahren erhielt der Verstorbene abermals Post von der Stadt, diesmal in Gestalt einer Wahlbenachrichtigung anlässlich der Bundestagswahl.