Ab Sommer 2022 : Stadt Aachen genehmigt Fisch- und Pflanzfarm unter dem Bushof

So könnte es bald unter dem Bushof aussehen: Ein Entwurf des Vereins „aachen.eden e. V.“ für die Aquaponikanlage. Foto: Eden

Aachen Grünes Licht für die Farm der Zukunft in der Unterführung am Bushof: Zunächst für einen begrenzten Zeitraum genehmigt die Stadt das ungewöhnliche Projekt.

Die Stadt Aachen hat dem Verein „aachen.eden e.V“ die Erlaubnis erteilt, in der seit Jahren ungenutzten Fußgängerunterführung am Bushof ein ungewöhnliches Projekt der urbanen Landwirtschaft zu verwirklichen. Die Bauaufsicht hat hierfür jüngst die Genehmigung zunächst für die Dauer von vier Jahren erteilt.

Unterhalb des Pflasters der Kurhausstraße sollen schon bald - voraussichtlich ab Sommer 2022 – in einer „Underground-Farm“ Gemüse und Salate sowie Speisefische wachsen. Die Ausscheidungen der Tiere werden dabei mit Hilfe von Bakterien in biologischen Filtern in Nährstoffe für die Pflanzen umgewandelt.