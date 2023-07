Große Nachfrage : Fördermittel für Solaranlagen in Aachen bereits jetzt ausgeschöpft

Aachen Solaranlagen werden immer beliebter. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Fördermitteln. Für das Jahr 2023 sind die finanziellen Mittel der Stadt Aachen ausgeschöpft. Wer noch einen Antrag stellen will, muss schnell sein.

Mini-Photovoltaikanlagen : Warum Hausbesitzer in Aachen bei Balkonkraftwerken leer ausgehen Der Präsident der Handwerkskammer warnt zwar vor ihnen, bei Kommunen und Nutzern erfreuen sie sich aber großer Beliebtheit: kleine Stecker-Solaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt. Wie groß ist die Nachfrage in der Städteregion?

Seit Jahren wächst das Interesse an Solaranlagen sowohl bei Gewerbebetrieben als auch bei Privatleuten. Während 2017 im Stadtgebiet noch weniger als 100 Solaranlagen mit einer Leistung von ca. 800 Kilowatt Peak (KWp) ans Netz gingen, waren es laut Stadt im Jahr 2019 bereits gut 170 Anlagen mit über 2000 KWp. Im bisherigen Rekordjahr 2022 wurden demnach erstmalig mehr als 1000 Anlagen mit 4500 KWp an das Stromnetz der Regionetz gekoppelt. „Und nun sind es bereits in den ersten sechs Monaten 2023 weitere 900 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 5000 KWp“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.