Wegen A544-Sperrung : Stadt Aachen entlastet auf der Jülicher Straße

Aachen Die Jülicher Straße ist stadtauswärts an der Kreuzung Prager Ring/Berliner Ring wegen der Teilsperrung der A544 stark belastet. Nun ist eine neue Umleitung und eine Busspur eingerichtet.

In Zusammenhang mit der Teilsperrung der Autobahn 544 ergreift die Stadt Aachen weitere verkehrslenkende Maßnahmen. Der Knotenpunkt Jülicher Straße/Prager Ring/Berliner Ring ist zurzeit stark belastet. Seit der Sperrung der A544 in Richtung Köln an den Anschlussstellen Europaplatz und Rothe Erde fahren hier noch mehr Fahrzeuge als sonst auf dem Außenring und über die Jülicher Straße zur Autobahnanschlussstelle Aachen-Zentrum.