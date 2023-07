Robert Moonen im Studio-Talk : „Mister Tivoli“ über Euphorie, große Erwartungen und viel Leidenschaft

Aachen Die Stadionsprecher-Legende Robert Moonen steht vor dem 50. Saisonstart seiner Alemannia-Zeit. Über aktuelle Euphorie und Erwartungen sowie über Höhen und Tiefen spricht er im AZ-Studio-Talk.

Natürlich ist die Erwartung groß zum Start in die Regionalliga-Saison am Freitag gegen den Wuppertaler SV. Und ganz sicher wird es ein Rekordspiel. Mehr als 25.000 Zuschauer werden inzwischen erwartet. So viele wie noch nie bei einem Saisoneröffnungsspiel.

Wie Robert Moonen die Mannschaft einschätzt, was er von dem Auftakt am Freitag erwartet und was in der Rückschau Spuren hinterlassen hat – darüber spricht „Mister Tivoli“ in unserem Video-Talk.