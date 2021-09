Mehr Tickets zu verkaufen : Mehr Zuschauer beim CHIO erlaubt

Aachen Für den laufenden CHIO, der noch bis zum kommenden Sonntag dauert, gibt es wieder für alle Kategorien Tickets.

Die Karten können online , an der Hotline 0241/9171111 oder an der Tageskasse gekauft werden.

So gibt es auch wieder Tickets für die Prüfungen, für die traditionell die Nachfrage am höchsten ist, etwa für den Nationenpreis der Springreiter am Donnerstagabend, 16. September, oder auch für die Großen Preise von Aachen im Springreiten und der Dressur, jeweils am Abschlusssonntag, 19. September.