Ermittlungen im Aachener Ostviertel : Staatsanwaltschaft wertet Schüsse als versuchten Mord

Aachen Nach den Schüssen auf ein Haus am Elsassplatz in Aachen ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Gesucht werden Zeugen des Geschehens.

Nachdem in der Nacht auf Donnerstag mehrfach auf ein Haus am Elsassplatz in Aachen geschossen wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilte Oberstaatsanwälting Katja Schlenkermann-Pitts am Freitagmittag mit.