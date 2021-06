Sanierung : St. Michael steht nun ohne Spitze da

Mit einem riesigen Kran ist am Freitag der Turmhelm der Kirche St. Michael zu Boden gelassen worden. Der Burtscheider Architekt Hans-Martin Lützenburg schätzt, dass die Arbeiten bis zu vier Monate dauern können. Foto: Bernd Mathieu

Aachen Die Spitze der Dachhaube von St. Michael befindet sich in den nächsten Monaten in der Werkstatt. In einer spektakulären Aktion wurde sie am Freitag aus luftiger Höhe ins Erdgeschoss befördert.