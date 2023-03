Amokdrohung an der Viktoriaschule : Spur der Ermittler führt in die Niederlande

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Donnerstagnachmittag nach einer telefonischen Amokdrohung an der Aachener Viktoriaschule im Einsatz. Nun führt eine Spur in die Niederlande. Foto: MHA/Bernhard Felker

Update Aachen Nach der großen Durchsuchungsaktion an der Aachener Viktoriaschule infolge einer Amokdrohung hat die Polizei eine konkrete Spur. Die führt in die Niederlande. Unterricht findet am Freitag nicht statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Großeinsatz der Polizei an der Viktoriaschule in Aachen verfolgen die Ermittler eine heiße Spur, die in die Niederlande führt. Ein anonymer Anrufer hatte am Donnerstagnachmittag bei der Polizei angerufen und eine Amoktat angekündigt. Daraufhin wurde die Schule evakuiert, Kräfte der Polizei durchsuchten alle Räume – letztlich ohne Ergebnis. In den Räumen wurde kein Hinweis auf eine Gewalttat entdeckt.

„Wir haben eine Verbindung in die Niederlande festgestellt“, sagte Polizeisprecher Andreas Müller am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung. Ins Detail gehen wollte Müller nicht. Nur so viel: Mit den Behörden im Nachbarland werde nun intensiv und konkret ermittelt.

Dem anonymen, sehr wahrscheinlich männlichen Anrufer werden Missbrauch des Notrufs und Störung des öffentlichen Friedens durch das Vortäuschen von Straftaten vorgeworfen. Höchststrafe: drei Jahr Haft – oder eine saftige Geldstrafe. Die Polizei war „zur Sicherheit“ mit einem Großaufgebot ausgerückt, um die Schule zu durchsuchen. Müller erklärte nun, es habe am Donnerstag „keine Hinweise darauf gegeben, die auf eine wirkliche Ernsthaftigkeit der Lage hätten schließen lassen“.

Unterdessen hat an dem Aachener Gymnasium an diesem Freitag, dem letzten Schultag vor den Osterferien, kein Unterricht stattgefunden. Das hatte Schulleiter David Krause bereits am Donnerstagabend auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

Krause, der die Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei vor der Schule verfolgt hatte, hatte sich noch am Abend mit den Beamten abgesprochen und daraufhin Elternschaft und Lehrkräfte per E-Mail über das weitere Vorgehen informiert.

„Für diesen Freitag war der Abistreich der Abiturienten geplant. Und auch wenn die Gefahr gering ist, will ich nicht das Risiko eingehen, dass sich 600 Schülerinnen und Schüler in der Aula versammeln“, sagte Krause.

Erst nach den zweiwöchigen Osterferien kann sich die Schule daran machen, die Geschehnisse aufzuarbeiten. „Die Schüler haben Angst“, so Krause, „darüber müssen wir sprechen.“

Schulleiter David Krause (links, am Telefon) war während der Durchsuchungsaktion die ganze Zeit vor Ort. Foto: MHA/Bernhard Felker

(mg/hjd)