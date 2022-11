Kultur- und Clubszene im Fokus : Spot an für Aachens ersten Nachtbürgermeister

Event-Kultur in Aachen : Neue Pläne gegen den Papierkrieg um den Schallschutz Die Realisierung größerer Veranstaltungen soll in Aachen künftig durch neue Genehmigungsstandards erleichtert werden. Transparenter, einfacher und zügiger – so kann man den gewünschten Dreiklang in Sachen Konzertkultur auf den Punkt bringen.