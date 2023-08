Debatte im Ausschuss : Sportpark Soers: Planungspolitiker lesen Verwaltung die Leviten

Der Sportpark Soers, wie er sich heute darstellt, mit Tivoli, Reitstadion des ALRV und altem Polizeipräsidium. Am Grobkonzept für den Masterplan zur Umgestaltung des Sportparks gibt es reichlich Kritik. Planungsausschussvorsitzender Johannes Hucke (Grüne, links) versucht zwar zu vermitteln, aber Norbert Plum (SPD, Mitte) mahnt eine bessere Zusammenarbeit mit dem ALRV an und Harald Baal (CDU, rechts) hält das zusätzliche Parkhaus für gänzlich überflüssig.

Aachen „Kommunikationsdesaster“ und „Handlungszwang“: Das Grobkonzept für eines der größten Zukunftsprojekte in Aachen steht in der Kritik. Der Auftrag: Den ALRV als Partner auf Augenhöhe stärker einbinden.

Hat der Masterplan für den Sportpark Soers die falsche Zielsetzung? Die harsche Kritik von ALRV-Präsidentin Stefanie Peters am ersten Grobkonzept hat die politische Debatte um eines der gewichtigsten Zukunftsprojekte in Aachen jedenfalls direkt zum Start ordentlich befeuert. Nach seinem Auftritt im Sportausschuss vor einigen Tagen hat Bart Brands vom Planungsbüro Karres en Brands das Konzept am Donnerstagabend erneut im Planungsausschuss vorgestellt. Die Politiker fanden anschließend deutliche Worte – allerdings nicht nur an die Adresse des niederländischen Landschaftsarchitekten, sondern vor allem auch an die der Verwaltung, unter anderem vertreten durch Dezernent Markus Kremer, der für die Koordination des Projekts wesentlich mitverantwortlich ist.

So machte SPD-Ratsherr Nobert Plum im Umgang mit dem Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) ein „Kommunikationsdesaster“ aus. Der ALRV habe grundsätzlich große Bedeutung für Aachen. Beim Sportpark Soers sei er aber vor allen Dingen als gleichwertiger Partner zu behandeln, betonte Plum. Er erinnerte daran, dass die Förderung aus Strukturmitteln für das Rheinische Revier in Höhe von insgesamt rund 40 Millionen Euro je zur Hälfte an den ALRV und an die Stadt Aachen gehen. Man müsse also zusammenarbeiten, um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden, und zwar auf Augenhöhe. „Wir sind noch in einem frühen Stadium, wir können noch alles reparieren!“, betonte Plum.

Etwas leisere, aber eben auch Kritik äußerte Plum am ALRV. Wer sich in politische Runden setze, müsse sich auch äußern. Geschiehe das nicht, könne das unter Umständen als Zustimmung gewertet werden. Linken-Politiker Marc Beus merkte süffisant an, dass er nicht den Eindruck habe, der ALRV könne seine Interessen nicht ausreichend deutlich machen.

In der Auseinandersetzung geht es um verschiedene Aspekte der Planungen: um die grundsätzliche Öffnung und Erschließung des Geländes in der Soers, um den Fokus auf zwei wesentliche Leuchtturmprojekte – eine Multifunktionshalle, die die Stadt vor allem als Bundesliga-taugliche Spielstätte für die Volleyballerinnen von den Ladies in Black errichten will, und eine neue Reitsporthalle des ALRV – sowie um die Balance zwischen Spitzen- und Breitensport.

„Jetzt besteht Handlungszwang“

Vor allem an der Reitsporthalle für den Jugend- und Behindertensport, auf die der ALRV bereits seit Jahren drängt, hatte sich die Kritik von Präsidentin Peters entzündet. „Das Grobkonzept des Masterplans trägt der Nutzungserweiterung des CHIO Aachen in keinster Weise Rechnung“, hatte sie bemängelt. „Die Elemente, die wir zur Umsetzung unseres Ziels, Jugend und Para zu integrieren, brauchen, sind nicht eingeplant und finden auf der im Grobkonzept vorgeschlagenen Fläche keinen Platz.“

Angesichts dessen blickte auch CDU-Ratsherr Harald Baal auf die durchaus beträchtlichen Fördergelder. Die Anträge seien erfreulich früh gestellt und schnell durchgewunken worden. „Jetzt besteht Handlungszwang“, sagte Baal. „Der Zugriff auf das Geld wird nicht ewig verschoben werden können.“ Baal erinnerte daran, dass bereits sehr lange – seit 2012 – über das Areal des alten Polizeipräsidiums debattiert werde, das der ALRV für seine Reithalle in den Blick genommen hat. „Wir müssen nicht nur mit dem Masterplan weiterkommen, sondern auch in den Projekten weitergehen.“

Auch zu den drei Planungsimpulsen, die Landschaftsarchitekt Brands unter den Stichworten „Rambla“, „Grüne Achse“ und „Loop“ vorgestellt hatte, äußerte sich Baal. Dabei geht es um unterschiedliche Varianten, das Areal zu erschließen. Vieles von dem, was der Architekt in seinen Entwürfen zeige – Volleyballfelder, Tischtennisbereiche, Kletterwände – gehöre zwar zum Wünschenswerten, sei aber noch gar nicht Gegenstand. Will sagen: Es wird ein Eindruck erweckt, der mit späteren Realitäten nicht viel zu tun hat. Das führe zwangsläufig zu Enttäuschung.

„Überrascht und entsetzt“ zeigte sich Baal über den Vorschlag, weitere 1600 Parkplätze für Autos durch eine Aufstockung des Tivoli-Parkhauses und ein weiteres Parkhaus zu schaffen. Das Tivoli-Parkhaus sei jetzt über weite Strecken nicht mal ansatzweise ausgelastet. Selbst der CHIO habe ein funktionierendes Verkehrskonzept, mit dem es gelinge, die 350.000 Besucher zum Gelände und wieder weg zu befördern. Ein neues Parkhaus sei absehbar eine Investitionsruine, der Platz könne besser genutzt werden. „Und wenn das einer von der CDU sagt, dann sollte das zu denken geben“, betonte Baal.

Kein Einzelhandel

Einhellig sprachen sich alle Fraktionen gegen eine kommerzielle Nutzung der Fläche an der jetzigen Eissporthalle aus. Einzelhandel habe an der Krefelder Straße nichts zu suchen, eine Sport-nahe Nutzung sei anzustreben. Maximal einen Hotelbetrieb konnten sich die Planungspolitiker vorstellen.

Uneinigkeit herrschte hingegen beim Thema Breitensport. Während sich Grünen-Politiker Henning Nießen und vor allem auch Linken-Vertreter Beus für eine stärkere Einbeziehung von Amateuren, auch aus dem unorganisierten Bereich, aussprachen, betonten CDU-Politikerin Gaby Breuer und SPD-Mann Plum, dass die Fördergelder an den Spitzensport gekoppelt seien. Alles Weitere sei zwar wünschenswert, müsse aber von der Stadt aus der eigenen Tasche gestemmt werden. Ausschussvorsitzender Johannes Hucke (Grüne) versuchte, eine Brücke zu bauen: „Zwar gibt es nur für die beiden Großprojekte eine Förderung, ich habe aber die Hoffnung, dass der Masterplan das Gerüst gibt, mit mehr Zeit und auf der langen Strecke auch Geld ein stimmiges Gesamtbild zu bekommen.“