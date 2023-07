Spielplan der Regionalliga West : Ein Knaller zum Auftakt für die Alemannia

Liefern sich im Eröffnungsspiel ein waschechtes Traditionsduell: Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV. Foto: Jérôme Gras

Aachen Der Westdeutsche Fußballverband hat am Donnerstag den Rahmenspielplan für die Regionalliga West veröffentlicht. Was schon gemunkelt wurde, ist nun wahr: Die Alemannia eröffnet am Tivoli mit einem Traditionsduell die Saison. Beeck und der 1. FC Düren fordern zwei U23-Teams heraus.

Ein Leak hatte am Mittwoch für Unruhe unter den Alemannia-Fans gesorgt. Dieser versprach nämlich, dass Alemannia Aachen die Saison der Regionalliga West eröffnen darf. Am heimischen Tivoli. Im Traditionsduell gegen den Wuppertaler SV, der ebenso wie die Kaiserstädter zum Favoritenkreis um den Aufstieg zählt.

Und so kam es dann auch. Am Donnerstag veröffentlichte der Westdeutsche Fußballverband den Rahmenspielplan für die Regionalliga West und bestätigte damit den vorab kursierenden Spielplan der Alemannia. Das Eröffnungsspiel steigt am Freitag, 28. Juli, zwischen dem ATSV und dem WSV. Das dürfte für beste Laune bei den Verantwortlichen am Tivoli sorgen, der sich auf zahlreiche Fans freuen darf. Bereits 54 Mal trafen die beiden Clubs mit Bundesliga-Vergangenheit aufeinander. 22 Spiele gingen an die Aachener, 19 Siege verbuchte das Team aus dem Stadion am Zoo. „Das geht direkt in die Vollen“, sagt Trainer Helge Hohl, als er von der erhofften Ansetzung erfuhr. „Wir freuen uns riesig, dass wir zuhause starten dürfen. Das ist direkt zum Auftakt ein sehr attraktiver Gegner.“

Die erste Auswärtsfahrt führt die Alemannia eine Woche später zum SV Lippstadt. Ein Spiel mit Revanchecharakter, denn zumeist waren die Lippstädter in den vergangenen Jahren eine Art Angstgegner für die Alemannen.

Ein Spiel, auf das ebenfalls viele Alemannia-Fans blicken dürften, findet am 33. Spieltag statt. Dann werden die Schwarz-Gelben nämlich zum 1. FC Düren reisen. Sollte es zu dem Zeitpunkt um den Aufstieg gehen, würde das „kleine Derby“ natürlich eine erhebliche Brisanz aufweisen.

Doch bis dahin ist es noch weit: Die Dürener werden am ersten Spieltag zur Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach reisen. Das erste Heimspiel findet ebenfalls gegen eine U23 statt, nämlich die des FC Schalke 04.

Aufsteiger FC Wegberg-Beeck aus dem Kreis Heinsberg begrüßt am 1. Spieltag, der am 29. und 30. Juli stattfinden wird, die U23 von Fortuna Düsseldorf. Am folgenden Spieltag wartet erneut eine Fortuna – diesmal die Kölner im dortigen Südstadion.

„Ich bin zufrieden mit dem Auftaktprogramm. Fortuna Köln ist am zweiten Spieltag zu Hause klarer Favorit. Ansonsten sind es aber in den ersten Wochen machbare Aufgaben für uns. Dass wir die Dürener am fünften Spieltag vor hoffentlich vielen Zuschauern im Waldstadion empfangen werden, ist ein weiteres Highlight für uns“, unterstreicht Mark Zeh, Trainer des FC Wegberg-Beeck.

Der 19. Spieltag ist der letzte Spieltag vor der Winterpause. Gegebenenfalls können vor Weihnachten allerdings noch Nachholspiele angesetzt werden. Nach der Winterpause ist der 20. Spieltag für das erste Februar-Wochenende 2024 terminiert. Beendet wird die Saison mit dem 34. Spieltag am 18. Mai 2024.

Gegner der Alemannia

(H/A = Heimspiel in der Hinrunde, Auswärtsspiel in der Rückrunde, A/H = Auswärtsspiel in der Hinrunde, Heimspiel in der Rückrunde)

Spieltag 1/18: Wuppertal (H/A) / Eröffnungsspiel

Spieltag 2/19: Lippstadt (A/H)

Spieltag 3/20: Mönchengladbach U23 (H/A)

Spieltag 4/21: Oberhausen (A/H)

Spieltag 5/22: Schalke U23 (H/A)

Spieltag 6/23: Gütersloh (A/H)

Spieltag 7/24: Rödinghausen (H/A)

Spieltag 8/25: Düsseldorf U23 (A/H)

Spieltag 9/26: 1. FC Köln U23 (H/A)

Spieltag 10/27: Fortuna Köln (A/H)

Spieltag 11/28: Wegberg-Beeck (H/A)

(H/A) Spieltag 12/29: Ahlen (A/H)

Spieltag 13/30: Paderborn U23 (H/A)

Spieltag 14/31: Bocholt (A/H)

Spieltag 15/32: Wiedenbrück (H/A)

Spieltag 16/33: Düren (H/A)

(H/A) Spieltag 17/34: Velbert (A/H)

Gegner des 1. FC Düren

Spieltag 1/18: Mönchengladbach U23 (A/H)

Spieltag 2/19: Schalke U23 (H/A)

Spieltag 3/20: Rödinghausen (A/H)

Spieltag 4/21: 1. FC Köln U23 (H/A)

Spieltag 5/22: Wegberg-Beeck (A/H)

(A/H) Spieltag 6/23: Paderborn U23 (H/A)

Spieltag 7/24: Wiedenbrück (A/H)

Spieltag 8/25: Velbert (H/A)

Spieltag 9/26: Lippstadt (A/H)

Spieltag 10/27: Oberhausen (H/A)

Spieltag 11/28: Gütersloh (A/H)

Spieltag 12/29: Düsseldorf U23 (H/A)

Spieltag 13/30: Fortuna Köln (A/H)

Spieltag 14/31: Ahlen (H/A)

Spieltag 15/32: Bocholt (A/H)

Spieltag 16/33: Alemannia (A/H)

(A/H) Spieltag 17/34: Wuppertal (H/A)

Gegner des FC Wegberg-Beeck

Spieltag 1/18: Düsseldorf U23 (H/A)

Spieltag 2/19: Fortuna Köln (A/H)

Spieltag 3/20: Ahlen (H/A)

Spieltag 4/21: Bocholt (A/H)

Spieltag 5/22: Düren (H/A)

(H/A) Spieltag 6/23: Wuppertal (A/H)

Spieltag 7/24: Mönchengladbach U23 (H/A)

Spieltag 8/25: Schalke U23 (A/H)

Spieltag 9/26: Rödinghausen (H/A)

Spieltag 10/27: 1. FC Köln U23 (A/H)

Spieltag 11/28: Alemannia (A/H)

(A/H) Spieltag 12/29: Paderborn U23 (H/A)

Spieltag 13/30: Wiedenbrück (A/H)

Spieltag 14/31: Velbert (H/A)

Spieltag 15/32: Lippstadt (A/H)

Spieltag 16/33: Oberhausen (H/A)

Spieltag 17/34: Gütersloh (A/H)

(red)