Serie „Spielplätze in Aachen“ : Einmal im Jahr ist auf dem Spielplatz die Hauptuntersuchung fällig

Alles stabil: Christina Ganser testet den Kletterparcours an der Grundschule Reumontstraße. Foto: MHA/Harald Krömer

Serie Aachen Abnutzung, Verwitterung, Materialermüdung und die ganz alltägliche Beanspruchung: Die Geräte auf Spielplätzen in Aachen müssen ganz schön was aushalten. Zwei Kontrolleurinnen erzählen, wie sie dafür sorgen, dass sich kein Kind verletzt.

Wenn Christina Ganser einen Spielplatz besucht, dann rückt sie mit Spaten und großem Koffer an. Der Koffer erinnert an einen Arztkoffer, die Patienten in diesem Fall sind Rutsche, Schaukel oder Klettergerüst. Um Gesundheit geht es aber sehr wohl. Christina Ganser unterzieht die Spielgeräte einer akribischen Untersuchung. Schließlich soll kein Kind sich wehtun, wenn es darauf herumturnt.

Die Kontrolle der Spielplätze liegt in Aachen in der Verantwortung des Stadtbetriebs. Und diese Kontrolle wird engmaschig betrieben. Woche für Woche nehmen die Teams der Spielplatzkontrolleure alle Anlagen in Augenschein. Sie halten Ausschau nach offensichtlichen Gefahrenquellen. Alle Vierteljahre testen diese Spielplatzwarte auch alle Verschleißteile und untersuchen alle beweglichen Elemente. Einmal im Jahr schließlich gibt es die große Hauptinspektion.

Dann kommt Christina Ganser, Garten- und Landschaftsbaumeisterin und Teamleiterin der Spielplatzkontrolle beim Stadtbetrieb, mit ihrem Koffer und untersucht die Spielplätze an den Schulen. Ihre Kollegin, Schreinermeisterin Hannah Mandelartz, ist für die Spielgeräte aller Kitas (draußen und drinnen) zuständig, ein weiterer Kollege kümmert sich um die öffentlichen Spielplätze. Immer mal wieder werde die Hauptuntersuchung der öffentlichen Spielplätze auch an Firmen vergeben, erklärt Ganser. Ab und zu ein anderer Blick auf die Geräte könne nicht schaden, sagt sie. Außerdem mache sich der Personalmangel auch beim Stadtbetrieb bemerkbar.

Mit dem Prüfkörper suchen die Kontrolleurinnen nach Lücken, die Kinderfinger einquetschen könnten. Foto: MHA/Harald Krömer

An der Reumontstraße demonstrieren Christina Ganser und Hannah Mandelartz an diesem Morgen, wie so eine Spielplatz-Hauptuntersuchung abläuft. Erster „Patient“ ist der Balancierparcours auf dem Gelände der Montessori-Grundschule. Da turnt Ganser gleich mal selbst rüber. „Nur dann wissen wir, dass alle Teile auf jeden Fall auch ein Kind tragen“, sagt sie. Und ja: „Wir fallen auch schon mal runter.“

An jedem einzelnen Pfosten des Geräts wird kräftig gerüttelt. Nichts bewegt sich, alles stabil. Den Spaten ansetzen muss Christina Ganser hier nicht. Pfostenschuhe aus Metall verhindern, dass die Hölzer im Erdreich schnell verfaulen und morsch werden. Ansonsten würde sie am Pfosten ein Loch graben und nachsehen. Auch den Fallschutz, in diesem Fall gegossenes Gummigranulat, untersucht die Kontrolleurin.

Solche Fingerfangstellen werden mit Schutzschrauben gesichert. Foto: MHA/Harald Krömer

Hannah Mandelartz nimmt unterdessen den Prüfkörper für Fingerfangstellen zur Hand. Fingerfangstellen, das sind fiese kleine Löcher, in denen Kinderfinger eingeklemmt werden können. Solche Quetschgefahr entsteht zum Beispiel, wenn Material verschleißt und Öffnungen deshalb größer werden. Das kann zum Beispiel an Kettengliedern oder Seilverbindungen passieren.

Hält der Pfosten? Hannah Manderartz testet die Standfestigkeit. Foto: MHA/Harald Krömer

Der Prüfkörper ist ein unscheinbarer runder Metallstab. Schlichte Formel: Passt der Stab in die Öffnung, dann ist das Loch zu groß und bekommt einen Verschluss verpasst. Offizieller Name: Fingerfangstellenschutzschraube. Diese Schrauben bestehen aus zwei Teilen, werden ähnlich wie Nieten an Jeanshosen zusammengedrückt und sind dann nicht mehr aufzukriegen. Die Kontrolleurinnen haben den ellenlangen Zungenbrecher allerdings vereinfacht und nennen die praktischen Verschlüsse „Nupsis“.

Christina Ganser hat noch weitere Prüfkörper in ihrem Koffer. Eines dieser Teile hat in etwa den Umfang eines sehr zierlichen Kinderkörpers, ein anderes den eines Kinderkopfs. Am Klettergerät untersuchen die Kontrolleurinnen damit, ob ein Kind in irgendeiner Spalte eines Spielgeräts steckenbleiben könnte. Entweder müssen Kopf und Rumpf bequem durchpassen oder sie dürfen beide gar nicht erst hineinpassen, erklärt Ganser. Dazwischen gibt es nichts. Fallen mithilfe der Prüfkörper gefährliche Lücken auf, dann müssen sie verschlossen werden.

Auch an der Tischtennisplatte, an den kleinen Fußballtoren, den Bänken und am Zaun rüttelt Ganser kräftig. Nichts darf wackeln oder gar umkippen, nichts darf einfach wegzutragen sein. Mit einem langen Stab kann die Kontrolleurin bei Bedarf messen, ob loser Fallschutz, Sand oder Holzschnitzel, dick genug aufgeschüttet ist. Wenn Christina Ganser den Spieß aus der Erde zieht, sieht das fast wie ein gigantischer Ölmessstab für ein Auto aus.

Passt hier ein Kinderkopf durch? Ein Prüfkörper im Einsatz. Foto: MHA/Harald Krömer

Auf der Rutsche der benachbarten Kita Reumontstraße zeigen die beiden Frauen dann noch, wie sie den Kordelfangschutz testen. Denn wenn ein Kind beispielsweise mit der Schnur seines Anoraks irgendwo hängenbleibt, besteht akute Strangulationsgefahr. Hier aber schlittert das Prüfgerät mit lautem Klirren Richtung Boden. Die Rutsche hat den Test bestanden.

Info Serie „Spielplätze in Aachen“ In der Stadt Aachen gibt es mehr als 240 Spielplätze. Manche sind schon in die Jahre gekommen und nicht mehr besonders ansprechend. Andere sind ganz neu oder runderneuert. In einer kleinen Serie beschäftigen wir uns mit Themen rund um Spielplätze in Aachen. Wir fragen, wie sie geplant werden. Wir begleiten die Leute, die ihren Zustand kontrollieren. Wir befassen uns mit dem Thema Sicherheit. Wir fragen Kinder nach ihrer Meinung. Und wir erklären, was es mit Calisthenics auf sich hat.

Abnutzung, Verwitterung, Materialermüdung und die ganz alltägliche Beanspruchung – all das setzt Spielgeräten zu. Dazu kommt immer mal wieder Vandalismus, blinde Zerstörungswut. Die regelmäßigen Kontrollen machen sich aber bezahlt. „Die Fangstellen haben wir mittlerweile alle beseitigt“, sagt Christina Ganser, „da sollte nichts mehr passieren. Mit Glasscherben haben wir allerdings viel zu tun.“ Vor allem montags entdecken die Kontrolleure des Stadtbetriebs häufig gefährliche Bruchstücke, sogar in den Sandkästen.