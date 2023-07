Kommunikationsversuche scheiterten : Spezialkräfte überwältigen randalierenden Mann in Eilendorf

Weil Kommunikationsversuche gescheitert waren, forderten die Beamten Spezialkräfte an (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Aachen Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstag in Aachen-Eilendorf einen psychisch auffälligen Mann in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen.

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Donnerstag für einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei im Aachener Stadtteil Eilendorf gesorgt.

Gegen 21.25 Uhr war die Polizei darüber informiert worden, dass ein Mann in seiner Wohnung an der Markusstraße randaliert, wie Andreas Müller, Pressesprecher der Aachener Polizei, am Freitagmorgen mitteilte.

Da alle Kommunikationsversuche der Beamten gescheitert seien und der 35-Jährige möglicherweise Zugang zu Messern gehabt habe, seien Spezialkräfte angefordert worden.

Diese drangen den Angaben nach in die Wohnung ein und überwältigten den Mann. Anschließend wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen. Der Einsatz war gegen 0.35 Uhr beendet.

