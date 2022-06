Reingehört : Sperrung in der Innenstadt: Völlig richtig! Völlig falsch!

Ein Aufreger mitten in der Stadt: Die Abpollerung des Annuntiatenbachs und die daraus resultierenden Staus und lautstark geführten Auseinandernsetzungen kommentieren unsere Redakteure Albrecht Peltzer und Gerald Eimer im Audio. Foto: MHA/Harald Krömer

Meinung Aachen Die Lage am gesperrten Annuntiatenbach und in den umliegenden Straßen ist höchst emotional. Das spiegelt sich in der Berichterstattung. Eine einordnende Kommentierung schaffen unsere Redakteure Albrecht Peltzer und Gerald Eimer im Audio. Und sie sind in manchem Punkt auch unterschiedlicher Meinung.