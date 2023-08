Abriss der Haarbachtalbrücke : Warum in Haaren eine große Portion Skepsis bleibt

Marode: Am Abriss der Haarbachtalbrücke führt wohl kein Weg vorbei. Der Aachener Stadtteil Haaren ist besonders davon betroffen. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Der Stadtteil Haaren ist von der Sperrung der A544 und dem Abriss der Haarbachtalbrücke ganz besonders betroffen. In der Bezirksvertretung zeigten sich die Planer optimistisch. Vor Ort bleibt aber eine Portion Skepsis.

Von Martina Stöhr

Mit Hochdruck arbeiten die städtischen Verkehrsplaner, die Aseag und auch die Autobahn GmbH an Konzepten, um den Abriss der Haarbachtalbrücke mit seinen Folgen in den Griff zu bekommen. Während sich der städtische Baustellenkoordinator Marc Hamblock im Rahmen der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Haaren optimistisch zeigte, blieben die Fragen der Kommunalpolitiker durchaus auch kritisch – vor allem in Richtung der Autobahn GmbH. Ganz offensichtlich hadern die Haarener noch immer mit den Verantwortlichen in Sachen Brückenbau, die die Dinge ihrer Meinung nach viel zu lange haben schleifen lassen.

Die Haarbachtalbrücke ist marode, und das nicht erst seit gestern. Ihr Zustand ist besorgniserregend und verschlechtert sich in rasanter Weise: Daran ließ Athanasius Mpasios, Autobahn GmbH, keinen Zweifel, als er die Haarener Bezirksvertretung jetzt auf den aktuellen Stand brachte. Die hohen Temperaturen der letzten Wochen haben die bereits so angegriffenen Spannglieder im Innern der Brücke demnach zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen. „Die Brücke wird den Winter nicht überstehen“, ließ Mpasios klipp und klar verlauten, machte aber gleichzeitig deutlich: „Daran hätte aber auch eine sofortige Sperrung für den Schwerlastverkehr nichts geändert.“

Im Juli musste die A544 in Richtung Köln schließlich gesperrt werden, weil eine der Fahrspuren in absolut kritischem Zustand war. Die Autobahn GmbH habe zuvor alle Möglichkeiten der Entlastung geprüft, betonte Mpasios und ergänzte, dass man gleichzeitig mit Hochdruck an Konzepten gearbeitet habe, um diesen Ausnahmezustand in den Griff zu bekommen.

Die Haarener Bezirksvertreter haben da offensichtlich weiterhin so ihre Zweifel. Mit Skepsis begegnen sie auch dem genannten Zeitplan für Abriss und Neubau der Brücke. Insgesamt 22 Monate soll es dauern, bis der Verkehr über die neue Brücke rollen kann, zehn Monate davon soll die Baustelle in Haaren in Anspruch nehmen. Mpasios versprach, im kommenden Oktober mit einem Team nach Haaren zu kommen, um die Bürgerinnen und Bürger ausführlich über die Pläne zu informieren.

Die Autobahn GmbH hat bereits ein Unternehmen mit dem Abbruch und dem Neubau der Brücke beauftragt. Spätestens im Januar 2024 wird die A544 demnach in beide Richtungen gesperrt. Voraussichtlich 22 Monate soll es dauern, bevor in beiden Richtungen zumindest jeweils eine Spur befahrbar sein wird. Und während die Autobahn GmbH an den entsprechenden Plänen und Konzepten feilt, beschäftigen sich die Haarener natürlich längst mit den Folgen, die die Sperrung der A544 in Haaren hat.

Der städtische Baustellenkoordinator präsentierte einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, den die Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter durchaus mit Wohlwollen aufnahmen. Kopfzerbrechen bereitet ihnen vor allem der sogenannte Knotenpunkt 12: Hier entscheidet sich, ob Umleitungsverkehr in Richtung Würselen oder eben in Richtung Haaren abfließt. Außerdem haben sich in Haaren offensichtlich bereits Schleichwege etabliert, die nach Meinung der Haarener gut im Auge behalten werden müssen.

Hamblock zentrierte sich bei seinen Ausführungen vor allem auch auf die Rad- und Fußwege, denn es gibt einige, die durch die Brückenarbeiten zerschnitten werden. Der Nirmer Weg, einzige Verbindung zwischen Haaren und Eilendorf, fällt mit dem Abriss der Brücke weg. Hamblock stellte Alternativen vor und erörterte die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang einen unbefestigten 150 Meter langen Weg im Bereich der Bahntrasse entsprechend nutzbar zu machen.

Die Aseag und alle Versorgungsträger sitzen laut Baustellenkoordinator Hamblock längst mit im Boot und wissen, was auf sie zukommt. Zwischen Blücherplatz und Prager Ring wurde gerade erst eine Busspur neu markiert, die auch als Rettungsweg fungieren soll, und die Ampelanlagen werden entsprechend der veränderten Situation neu geschaltet.