Trotz A544-Teilsperrung : Die Baustelle am Madrider Ring wird durchgezogen

Trotz Teilsperrung der A544: Am Madrider Ring als eine der wichtigen Ausweichrouten wird es keinen Stopp der dortigen Baustelle geben. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Wenn ab Montag die A544 teils gesperrt wird, bleibt eine wichtige Ausweichroute eine Baustelle. Am Madrider Ring wird es keinen Baustopp geben.

Fest steht: Ab Montagmorgen, 1 Uhr, wird auf der Autobahn 544 kein Fahrzeug mehr stadtauswärts rollen. Weil die marode Haarbachtalbrücke einseitig gesperrt wird. Fest steht nun auch: Der Madrider Ring als eine der wichtigen Ausweichstrecken wird trotzdem ein Nadelöhr bleiben. Die dort laufenden Bauarbeiten werden nicht gestoppt.

Das hat der dort zuständige Landesstraßenbaubetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mitgeteilt. Seit Bekanntwerden der A544-Teilsperrung am Mittwoch war dort beraten worden, wie man mit der neuen Situation umzugehen gedenkt. Die Entscheidung ist so ausgefallen, dass die Bauarbeiten auf dem Außenring durchgezogen werden. Voraussichtlich bis Anfang September wird es sich dort nun, so viel darf man annehmen, noch mehr knubbeln als ohnehin schon.

Man habe „umgehend geprüft, ob eine Verschiebung der weiteren Sanierung des Madrider Rings auf einen späteren Zeitraum“ – wahlweise noch in diesem Jahr oder bis nach Fertigstellung des Neubaus der Haarbachtalbrücke im Jahr 2026 – möglich ist. Die Antwort aus Sicht von Straßen.NRW lautet: nein.

Durch den „schlechten Straßenzustand“ und darüber hinaus die „potenzielle Zusatzbelastung durch den Umleitungsverkehr der Haarbachtalbrücke über mehr als zwei Jahre“ sei „die Verkehrssicherheit der Fahrbahn bis 2026 nicht zu gewährleisten“, heißt es. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, „die Sanierung wie geplant fortzusetzen“.

Der Straßenzustand sei allerdings nicht das einzige Entscheidungskriterium gewesen. Auch „die Ferienzeit und die zu erwartende geringere Verkehrsbelastung auf dem Madrider Ring durch die Teilsperrung der Haarbachtalbrücke im Vergleich zu einer Vollsperrung beim Neubau der Brücke“ sei in die Überlegungen einbezogen worden.

Die Zusatzbelastung des Madrider Rings durch die nun angeordnete Teilsperrung der A544 werde nach Auffassung des Landesbetriebs „auf den Verkehr in den Nachmittags- und Abendstunden beschränkt sein“. Durch die Sommerferien sei die Verkehrsbelastung des Aachener Straßennetzes in den kommenden zwei Wochen außerdem geringer als außerhalb der Ferienzeit – „was ebenfalls für eine Fortsetzung der Baumaßnahme spricht“, so die weitere Begründung.

Die wichtigsten Ausweichstrecken Richtung Autobahnkreuz Aachen während der A544-Sperrung Startpunkte sind jeweils Aachen Europaplatz, oder die Auffahrt Aachen Rothe Erde Quelle: Eigene Recherche

Man habe auch mit der Stadt und der Autobahn GmbH darüber gesprochen. Beide Seiten hätten „keine Bedenken gegen die Fortführung der Bauarbeiten geäußert“. Die Stadt hatte am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Teilsperrung den Madrider Ring als eine der Ausweichrouten empfohlen. Auf Nachfrage wird die Zustimmung bestätigt: „Anders als der Pariser Ring und der Toledoring übernimmt der Madrider Ring in Folge der Teilsperrung der A544 keine wesentlichen zusätzlichen Verkehrslasten“, heißt es bei der Stadt.

Ein Verschieben der „zwingend erforderlichen Baumaßnahme des Landesbetriebes erhöht das Risiko, dass diese in einem A544-Vollsperrungsszenario realisiert werden muss“. Dieses Risiko sei „auch aus Sicht der Stadt Aachen verkehrsfachlich nicht zu vertreten“.

Straßen.NRW sagt, es sei derzeit das „einzig mögliche Zeitfenster gegeben, um die Sanierung des Madrider Rings vor der Vollsperrung der Haarbachtalbrücke und mit möglichst geringen Einschränkungen für die Bevölkerung abzuschließen“.

Das wird so aussehen, dass die Baustelle, die seit Anfang Juni läuft, kommenden Montag auf die andere Seite des Madrider Rings wechselt. Bislang wurde vom Eisenbahnweg in Richtung Trierer Straße gearbeitet, nun geht es umgekehrt weiter. Die Verkehrsführung soll bereits am Freitag entsprechend umgebaut werden.

Wie seit Beginn der Baumaßnahme werde auf dem Madrider Ring in jede Richtung eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Die Teilsperrung des Tunnels Adenauerallee wird hingegen aufgehoben, er wird also wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Wegen der Verkehrsführung im neuen Bauabschnitt sei diese Teilsperrung nicht mehr nötig.

Mit der Entscheidung von Straßen.NRW bleibt es bei zwei Großbaustellen auf Ausweichstrecken für die Autobahnsperrung. Die Stadt hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass die Kanalbaumaßnahme der Stawag-Tochter Regionetz auf der Roermonder Straße zwischen Ponttor und Kohlscheider Straße ebenfalls fortgeführt wird.