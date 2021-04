Nach Unfall mit Rettungswagen : Sperrung auf dem Berliner Ring aufgehoben

Verkehrsteilnehmer sollten den Berliner Ring am Montagvormittag möglichst umfahren. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Aachen An der Charlottenburger Allee in Aachen hat sich am Montagmorgen ein Unfall mit einem Rettungswagen ereignet. Die Kreuzung Berliner Ring war am Vormittag voll gesperrt.

Laut Polizei kam es gegen 9.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Charlottenburger Allee/Berliner Ring. Der Rettungswagen war auf der Charlottenburger Allee Richtung Breslauer Allee unterwegs und kollidierte am Berliner Ring mit einem Auto, dass bei grüner Ampel auf die Kreuzung fuhr.

Der Fahrer des Rettungswagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Berliner Ring war am Vormittag komplett in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Die Polzei war bis 11.15 Uhr im Einsatz, danach konnte der Berliner Ring wieder regulär befahren werden.

(red/pol)