Nach Wasserrohrbruch : Sperrung am Strangenhäuschen in Aachen aufgehoben

Die Arbeiten des Entstördienst der Regionetz dauern voraussichtlich bis in den späten Abend. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Aachen Am Strangenhäuschen in Aachen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Straße war bis in die Nacht komplett gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Höhe der Tivoli-Kletterhalle am Strangenhäuschen in Aachen ist es laut Angaben von Regionetz am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Da große Wassermengen ausgetreten seien, wurde die Fahrbahn ab der Friedenstraße komplett gesperrt.

Der Entstördienst war vor Ort und arbeitete an der Behebung des Schadens. Die Arbeiten sollten einige Stunden andauern und voraussichtlich erst in den späten Abendstunden abgeschlossen sein. Entwarnung gab die Polizei dann erst am frühen Freitagmorgen. Die Straße ist wieder freigegeben.

Autofahrer waren gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

(red)