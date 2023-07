SEK-Einsatz in Aachen : Spektakuläre Flucht übers Dach endet in Handschellen

Update Aachen Mehrere Stunden lang hat ein flüchtiger Mann ein Großaufgebot der Polizei im Aachener Ostviertel in Atem gehalten.

Die Fahndung nach einem Mann, der im Verdacht steht, an einem versuchten Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein, hat am Dienstagmorgen im Ostviertel einen spektakulären Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft war der Mann zunächst über mehrere Dächer und Balkone geflüchtet, nachdem die Beamten ihn gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung in der Rudolfstraße stellen wollten. Auch ein Sonderkommando der Polizei war im Einsatz. Erst gegen 12.30 Uhr konnte der Verdächtige schließlich gefasst werden, nachdem er versucht hatte, über einen Hinterhof in der benachbarten Wenzelstraße das Weite zu suchen.

Der 24-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfüge, sei per Haftbefehl im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt am vergangenen Wochenende in der City von Aachen gesucht worden, erklärte Schlenkermann-Pitts. Laut Staatsanwaltschaft wird er verdächtigt, maßgeblich an einer brutalen Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags vor einer Diskothek in der Blondelstraße beteiligt gewesen zu sein. Gegen 4.30 Uhr waren dort zwei jeweils vierköpfige Gruppen zunächst verbal aneinandergeraten, berichtete Schlenkermann-Pitts. Der Streit eskalierte, die Widersacher gingen mit Schlagwerkzeugen und Messern aufeinander los. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, ein Mann musste aufgrund von Verletzungen durch Messerstiche behandelt werden.