Riesiger Kran im Einsatz : Spektakuläre Arbeiten am SuperC in luftiger Höhe

Der mit 30 Metern Höhe und einem 45 Meter langen Auslegerarm größte Mobilkran der Region hat am Freitag neue Brandschutzgläser am SuperC in die Höhe gehoben. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Spektakulärer Einsatz am SuperC in Aachen: Mit einem riesigen Kran sind am Freitag in luftiger Höhe neue Brandschutzgläser angebracht worden.