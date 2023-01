Die Themen des Jahres 2022 : SPD und Grüne haben sich dann doch ganz lieb

Grün-Rot in Aachen : Die SPD-Basis gibt grünes Licht für die Koalition Die Aachener SPD hat bei einem Parteitag am Mittwochabend mit einer klaren Mehrheit dem grün-roten Koalitionsprojekt in Aachen die Zustimmung erteilt. Es gab Kritik an Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.