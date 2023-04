Keine Mehrheit im Städteregionstag : SPD scheitert mit Resolution zum Strukturwandel

Städteregion Die Region steckt mitten im Strukturwandel. Allenthalben wird mehr Tempo gefordert. Eine Resolution der SPD-Fraktion an die Adresse der Landesregierung findet im Städteregionstag allerdings keine Mehrheit.

Dass der Strukturwandel im Rheinischen Revier dringend mehr Tempo braucht, ist unter den politischen Akteuren in der Städteregion Aachen unbestritten. Wie diese Forderung formuliert und an wen sie gerichtet sein sollte, darüber lässt sich trefflich streiten. Zu besichtigen war das in der jüngsten Sitzung des Städteregionstags.