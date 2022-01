Spielen an der frischen Luft: In Corona-Zeiten hält die Aachener SPD Investitionen in neue Spielplätze für gut angelegtes Geld. Sie macht sich außerdem für Entlastungen von Eltern mit Kita-Kindern stark und fordert weitere Corona-Hilfen für den Einzelhandel und die Gastronomie. Foto: dpa/Lino Mirgeler