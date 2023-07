Fußballstadtmeisterschaft : Spannung pur am Wochenende in Vaalserquartier

Am Wochenende stehen die restlichen Vorrundenspiele bei der Fußballstadtmeisterschaft an. Foto: Colourbox

Aachen Die Fußballstadtmeisterschaft auf der Anlage des FV Vaalserquartier hat begonnen. Auch das Wochenende verspricht spannende Begegnungen.

Für am regionalen Amateurfußball Interessierte bietet das Wochenende spannende und reichhaltige Unterhaltung. Bei den Spielen der 36. Aachener Fußball-Stadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal auf der Sportanlage an der Alten Vaalser Straße in Vaalserquartier dürfte für Unterhaltung gesorgt sein.

Bereits im ersten Spiel der Gruppe B am heutigen Samstag, 22. Juli, um 13 Uhr werden Erinnerungen an bessere Zeiten heraufbeschworen. Borussia Brand gegen den VfR Forst war viele Jahre ein Kracher und zog viele Fans auf die Plätze. Mittlerweile spielen die Mannschaften in der Kreisliga B und müssen sich dem leicht favorisierten Burtscheider TV aus der Kreisliga A stellen.

Info Die Spiele am Wochenende Samstag, 22. Juli:

In der Gruppe B spielen: 13 Uhr Forst – Bor. Brand; 14 Uhr Bor. Brand – Burtscheid; 15 Uhr Burtscheid – Forst. Gruppe C: 16 Uhr VfB 08 – Laurensberg; 17 Uhr Laurensberg – Lichtenbusch; 18 Uhr VfB 08 – Lichtenbusch. Sonntag, 23. Juli: In der Gruppe D spielen: 11 Uhr Hörn – Schwarz-Rot; 12 Uhr Schwarz-Rot – Blau-Weiß; 13 Uhr Blau-Weiß - Hörn. Gruppe E: 14 Uhr Vaalserquartier - Walheim; 15 Uhr Walheim - Westwacht; 16 Uhr Vaalserquartier – Westwacht. Gruppe F: 17 Uhr VfL 05 – Raspo; 18 Uhr Raspo – Hahn; 19 Uhr VfL 05 - Hahn.

In Gruppe C bemühen sich der VfB 08, VfJ Laurensberg sowie Grün-Weiß Lichtenbusch um den Platz in der Hauptrunde, der Ausgang hier ist völlig offen und lässt spannende Duelle erwarten.

Der Sonntag bietet Fußball total. Los geht es um 11 Uhr mit dem ersten Spiel der Gruppe D, in dem der vermeintliche Underdog Schwarz-Rot Aachen (Kreisliga C) zunächst die Sportfreunde Hörn und anschließend das Team von Blau-Weiß Aachen herausfordert. Beide B-Ligisten rechnen sich in dieser Gruppe etwas aus.

Spannend wird es dann ab 14 Uhr, der Gastgeber greift ins Geschehen ein. Die Mannschaft aus Vaalserquartier kommt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga etwas ramponiert daher, dürfte aber versuchen, ihren Ruf auf eigenem Platz mit dem Gewinn der Gruppe E gegen den FC Walheim bzw. die Westwacht wiederherzustellen