Aachen Fußball-Stadtmeisterschaft : Spannende Finalrunde an der Alten Vaalser Straße

DJK FV Haaren (schwarze Trikots) – hier im Spiel gegen Grün-Weiß Lichtenbusch – ist eine von vier Mannschaften, die um den Titel spielen. Foto: MHA/Ralf Roeger

Aachen Vier sind noch übrig bei der 36. Fußball-Stadtmeisterschaft in Vaalserquartier. SV Eilendorf, Arminia Eilendorf, DJK FV Haaren und Raspo Brand spielen den Stadtmeister nun unter sich aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Schopp

Wenn am heutigen Samstag um 16 Uhr das erste Halbfinale in Vaalserquartier angepfiffen wird, ist das Turnier um die 36. Fußballstadtmeisterschaft acht Tage alt. Zeit für einen kurzen Rück- und einen intensiven Ausblick auf das Finalwochenende.

Die äußeren Bedingungen waren eher schlecht bisher, weniger für die Sportler als vielmehr für die Zuschauer. Die kalte und regnerische Witterung der vergangenen Tage ließ viele Fußballinteressierte nach den Spielen schnell das Weite suchen – oder erst gar nicht anreisen.

Dennoch war die Stimmung bei den Verantwortlichen gut, Thomas Steinbusch und Franz Drießen als Organisatoren machten gute Miene zum unschönen (Wetter) Spiel. „Da kann man nichts machen, wir hoffen auf ein versöhnliches Finalwochenende“, blickten beide auf spannende Halbfinals mit etwas wärmeren Temperaturen voraus.

Sie wollten sich gleichzeitig bei den ungefähr 30 freiwilligen Helfern bedanken, ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen wäre. Viele von ihnen waren täglich im Einsatz. Unschön blieben nur die kurzfristigen Absagen des VfR Forst und Borussia Brands in Erinnerung.

Die Vorrunde hatte attraktiven Amateurfußball gebracht, allein das Salz in der Suppe, die Kämpfe Groß gegen Klein boten keine Überraschungen. Die gesetzten Teams aus Eilendorf, SV und Arminia, sowie DJK FV Haaren waren zu dominant und setzten sich letztlich ungefährdet in ihren Gruppen durch. Lediglich Raspo Brand kam als ungesetzte Mannschaft ins Halbfinale, musste durch die Vorrunde und anschließend in der Hauptrunde den Titelverteidiger aus Verlautenheide ausschalten.

Aber die Mannschaft ist als Neu-Landesligist keineswegs als Außenseiter an den Start gegangen. Verlautenheide und Raspo Brand trafen nur deswegen aufeinander, weil zum Auslosungszeitpunkt Raspo noch hinter Haaren in der Tabelle der Bezirksliga stand und deshalb nicht gesetzt wurde, der Rest ist lokale Fußballhistorie. Im spannenden Hauptrundenfinale der Gruppe D setzte sich man aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen Verlautenheide durch, es wird einen neuen Titelträger geben.

Jetzt also Halbfinale. Es geht um einen Titel, es geht um Renommee und es geht letzten Endes auch um das Füllen der Mannschaftskasse, schließlich sind ansprechende Geldpreise ausgelobt. Die Sparkasse Aachen sorgt seit vielen Jahren für eine willkommene Unterstützung, die Ausrichter des Turniers loben die Zusammenarbeit mit dem Geldinstitut seit Langem als vorbildlich und existentiell notwendig.

Die Aufzählung der Teilnehmer am Halbfinale liest sich wie das „Who is Who“ im lokalen Fußballsport, man darf schöne Spielzüge, hohes Tempo und großen Einsatz erwarten. Los geht es am heutigen Samstag um 16 Uhr mit der Partie Raspo Brand gegen DJK FV Haaren.

Spannend ist dabei der Aspekt, dass Raspo den Haarenern den Landesligaaufstieg auf den letzten Zentimetern vermasselte, es riecht nach Revanche. Die Haarener hatten ihre Hauptrundengruppe C zwar gewonnen, blieben dabei aber die Rechtfertigung für die Favoritenrolle schuldig und gehen deshalb als Außenseiter in diese Partie.

In Vor- und Hauptrunde betrug die Spielzeit einmal 45 Minuten, die Distanz wird im Halbfinale auf zweimal 35 Minuten vergrößert, am morgigen Sonntag geht es sogar über die volle Distanz. Da ist dann auch durchaus schon erkennbar, wer die bisherige Vorbereitungszeit nutzen konnte und eine entsprechend gute Frühform vorweisen kann. Dies gilt natürlich genauso für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr, für Kenner der Szene alles andere als ein Geheimtipp.

Die Rivalen aus Eilendorf werden alles daran setzen, noch vor der Saison eine erste Duftmarke zu setzen und die vorübergehende Vormachtstellung im Ortsteil Eilendorf für sich reklamieren zu dürfen. Die zwei Landesligisten haben in ihren bisherigen Spielen durchaus überzeugen können, man darf auf den direkten Vergleich gespannt sein. Die im Halbfinale Unterlegenen treffen sich am Sonntag dann bereits um 13 Uhr zum Kampf um die unterste Stufe des Siegerpodestes, Platz drei ist in jedem Fall ein schöner Erfolg.