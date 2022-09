Brennpunkt Kaiserplatz : Sozialarbeiterinnen bieten Prostituierten einen sicheren Raum

Natalie Kupka und Nora Gehendges (von rechts) stehen schwerstabhängigen Frauen zur Seite. Dabei werden sie von Wabe-Geschäftsführerin Dagmar Offermann (links) unterstützt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Aachener Wabe hat eine Wohnung in der Nähe des Kaiserplatzes eingerichtet, um schwerstabhängigen Frauen, die sich auf der Straße prostituieren, einen geschützten Raum zu bieten.

Vor einer Ampel an der Heinrichsallee hüpft eine nicht mehr ganz junge Frau nervös von einem Fuß auf den anderen, als könnte sie es nicht erwarten, auf die andere Straßenseite zu gelangen. Ihre nackten, dürren Beine sind übersät von blauen Flecken und üblen Ausschlägen. Gerade will sie losmarschieren, da bemerkt sie den untersetzten Mann mittleren Alters, der sich gerade erst an der Ecke zur Promenadenstraße aufgebaut hat. Er winkt ihr kurz zu. Sie macht kehrt und spricht ihn an. Wahrscheinlich der Beginn einer obskuren, illegalen „Verkaufsverhandlung“.

Und eine vermeintlich normale Szene in der „Szene“, wie man sie rund um den Kaiserplatz tagein, tagaus beobachten kann: Schwerstabhängige, meist obdachlose Frauen, gezeichnet von Schmerzen und Krankheit, heftigen Entzugserscheinungen und völliger Verwahrlosung, warten dort auf die nächste Gelegenheit, ihren Körper zu verkaufen, für ein paar Euro, für die nächste Drogenration. Ohne Chance, dem Teufelskreis aus Sucht, sozialer Isolation und allzu oft auch massiver Gewalt zu entrinnen – fast immer.

Aber das soll sich jetzt ändern – zumindest in kleinen Schritten. Erstmals hat der Verein Wabe, der in der Region Aachen Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten hilft, ein Angebot auf die Beine gestellt, um eine dramatische Lücke im weitverzweigten Netz der niedrigschwelligen Hilfen zu füllen. Auf Initiative von Birgit Lahaye-Reiß, die sich im Aufsichtsrat des Vereins Wabe engagiert, und mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung der Stadt konnte im Umfeld des Kaiserplatzes eine kleine Wohnung eingerichtet werden, in der die Betroffenen Zuflucht und Beistand finden.

Und nicht nur dort. Ab sofort gehen die Sozialarbeiterinnen Natalie Kupka, Nora Gehendges und Christin Löw an den einschlägigen „Treffpunkten“ in jedem Sinn auf die Prostituierten zu. „Wir bieten ihnen eine Anlaufstelle, damit sie sich zurückziehen können, wo sie so angenommen werden, wie sie sind“, erklärt Wabe-Geschäftsführerin Dagmar Offermann. „Oft geht es darum, diesen Frauen erst einmal zu helfen, die Achtung vor sich selbst zurückzugewinnen.“ Und vielleicht bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen, um Vertrauen zu gewinnen, Beziehungen aufzubauen und womöglich, in einem nächsten Schritt, weitere Türen zu anderen Hilfseinrichtungen wie der Caritas-Suchthilfe aufzustoßen.

Rückzugsort und Orientierungspunkt: Natalie Kupka (links) und Nora Gehendges sowie ihre Kollegin Christin Löw haben bereits erste Kontakte zu süchtigen Frauen geknüpft, die notgedrungen auf der Straße „anschaffen“ müssen. Foto: MHA/Harald Krömer

„Wir haben schon einige Kontakte auf der Straße geknüpft“, erzählt Nora Gehendges, „und bereits viele positive Reaktionen erhalten.“

Kurz bevor die Türen der neuen Anlaufstelle in der kommenden Woche endgültig geöffnet werden, ist die kleine Wohnung unweit des Kaiserplatzes folglich nicht zufällig schon fast überfüllt. Auch Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen, Ordnungsdezernentin Annekathrin Grehling und Rolf Frankenberger, Leiter des städtischen Sozialamts, haben sich eingefunden, um ihre Unterstützung für das Projekt zu unterstreichen. „Es ist erschütternd und kaum zu ertragen zu sehen, wie sich die Straßenprostitution gerade im Bereich zwischen Alexanderstraße weiter verschlimmert“, sagt Keupen. „Wir brauchen dringend Angebote wie dieses.“