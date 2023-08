Alemannia Aachen : Sorgt das Team mit einem Erfolg in Oberhausen für mehr Ruhe?

So könnte die Situation geklärt werden: Abwehrchef Franko Uzelac und seine Kollegen wollen mit einem Erfolg in Oberhausen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Foto: Andreas Steindl

Aachen Bislang ist die Saison sowohl für Oberhausen als auch für Alemannia unbefriedigend verlaufen. Am Freitag gibt es die nächste Korrekturmöglichkeit.

Die ersten Wochen sind Rot Weiss Oberhausen und Alemannia Aachen im Gleichklang marschiert. Beide Klubs haben ihre Kader üppig umgestaltet, nicht unerwartet ist bei beiden der Start eher ruckelig verlaufen.

Sie schießen und kassieren viele Tore, macht einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage nach drei Spieltagen. Und so treffen am Freitagabend im Niederrheinstadion Tabellennachbarn aufeinander, die bislang nur durch einen Gegentreffer getrennt sind. „Beide Teams laufen bislang sicher hinter ihren Erwartungen her“, sagt Alemannia-Trainer Helge Hohl vor dem Evergreen.

Es gibt viele Parallelen vor dem Wettkampf, aber auch einen Unterschied. Traditionell sind die emotionalen Ausschläge rund um den Tivoli immer gewaltig. „Wenn es läuft, geht die Euphorie durch die Decke, wenn es nicht läuft, dann schlägt das Barometer in die andere Richtung aus“, sagt Hohl.

Es läuft nicht so richtig gut für seine Mannschaft, der in den beiden letzten Heimspielen kurz vor Schluss viele Punkte entwendet wurden. Die Kritik entzündet sich schnell am Trainer, in den sozialen Medien tobt schon eine veritable Debatte, sodass Alemannias Gremien bereits nach dem dritten Spieltag die Zeit für eine öffentlichen Vertrauensbekundung für Hohl gekommen sahen.

Die Erwartungshaltung ist über Monate geschürt worden, gerade wird fast schon jeder Einwurf auf seine Aufstiegstauglichkeit hin überprüft. Das macht es für Team und Trainer kaum leichter. „Die Erwartungshaltung ist einfach zu hoch, wir sind nicht ManCity, in unserer Liga sind ganz, ganz viele Vereine wie zum Beispiel Oberhausen, die sich mit vielen erfahrenen Spielern verstärkt haben“, sagt Hohl.

Weil die Gerüchteküche am Tivoli angeworfen wurde, gilt es, einige Vorurteile aufzugreifen.

These 1: Wie in der vergangenen Saison lehnen einzelne Spieler aus dem Kader den jungen Trainer ab!

Hohl selbst spricht von „einem sehr guten Draht“ zur Mannschaft in dieser Spielzeit. Sein Abwehrchef Franko Uzelac bestätigt den neuen Schwung. „Jetzt ziehen alle Jungs mit, und da gibt es überhaupt keine Diskussion.“

These 2: Die Mannschaft hat konditionelle Probleme, und bricht deswegen regelmäßig auf der Zielgeraden ein!

Uzelac dementiert auch an der Stelle und führt die letzten Minuten gegen Mönchengladbach als Beleg an, als Alemannia noch einmal gewaltig aufrückte. „Wir verlieren zu viele Körner, weil wir zu schnell den Ball verlieren und zu wenig Entlastung haben.“ Das ermüde auch den Kopf.

Sein Trainer hat die Laufwerte des Teams einigen Athletiktrainern von Bundesligisten zur Bewertung vorgelegt. „Uns wurde bestätigt, dass wir sehr, sehr gute Kapazitäten aufgebaut haben, gerade auch durch die langen Einheiten, die wir hatten.“

Spielt bislang nur eine Nebenrolle: Cas Peters. Foto: Christoph Pauli

These 3: Der Trainer schneidet Cas Peters!

Für den Torjäger sind die geringen Einsatzzeiten tatsächlich ungewohnt. Dem Neuzugang fehlt es auch nach eigener Auskunft noch an der Fitness für einen Einsatz über die komplette Spielzeit. Die Hälfte der Vorbereitung hat der 30-Jährige durch Urlaub und Verletzung verpasst. „Wir sind permanent in einem guten Austausch, es gibt nullkommanull Probleme“, sagt Hohl, der auch eine Doppelspitze und damit ein Systemwechsel nicht ausschließen will.

Und damit zurück zum Spiel. Verzichten muss der 32-Jährige nur auf die verletzten Mika Hanraths und Lukas Scepanik. Elsamed Ramaj taucht aufgrund seines Trainingsrückstands ebenso wenig im Kader auf wie Sascha Marquet, der gerade vorsichtig neu startet.

Am Freitagabend treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch auf der Suche nach Konstanz sind. Ob die letzten turbulenten Tage Spuren hinterlassen haben, wird sich ab 19.30 Uhr zeigen.

Es ist die nächste Gelegenheit, ein paar Thesen aus der Welt zu schaffen und für mehr Ruhe zu sorgen. „Wir wissen, dass das eine schwere Aufgabe wird. Aber an einem guten Tag können wir Oberhausen auch schlagen“, sagt Hohl. An Unterstützung für das Team mangelt es weiterhin nicht. Bis zu 1800 Aachen-Fans werden in Oberhausen erwartet.

Mögliche Aufstellung: Johnen – Winter, Rumpf, Uzelac, Strujic – Müller – Willms, Bapoh, Herzog, Heinz - Brasnic

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Brauxel)

Bilanz: 37 Siege/29 Remis/28 Niederlagen/132:120 Tore