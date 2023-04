Baustelle in Oberforstbach : Sorge vor Staus nach den Ferien an der Vollsperrung Aachener Straße

Wenn jetzt wieder der Berufsverkehr am Morgen und am Abend losgeht, könnte es durch die Vollsperrung der Aachener Straße – hier der Blick aus Oberforstbach Richtung Aachen – eng werden. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Aachen Die Aachener Straße als Hauptverkehrsstraße zwischen Aachen und Oberforstbach ist für drei Monate vollgesperrt. Was passiert jetzt im Berufsverkehr?

Die Hoffnung gilt, dass sich auch heute die Lage an der Aachener Straße auf dem Stück zwischen Oberforstbach und Eich, also in Richtung Aachen, so entspannt zeigt wie in der ersten Woche der Vollsperrung. Doch da heute wieder der Berufsverkehr nach den Osterferien einsetzt, ist die Sorge bei den Baustellen-Urhebern sicherlich gegeben. Deshalb noch einmal die Erinnerung an die nun für vermutlich drei Monate währende Vollsperrung der Hauptverkehrsstraße.