Gesuchter Exhibitionist : „Sonnenanbeter“ von der Polizei in Vetschau festgenommen

Beamte der Bundespolizei erwischten den Mann bei einem Streifengang nahe der Grenze (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen Völlig nackt liegt ein Mann am Sonntag in Aachen auf einer Matratze in der Sonne. Er ist ein gesuchter Exhibitionist, wie sich bei der Polizeikontrolle herausstellt.

Bei einem Streifengang an der Grünen Grenzen sind Beamten der Bundespolizei auf einen nackten Mann getroffen. Er lag auf Höhe der Windräder auf einer Matratze bei Aachen-Vetschau. Am Sonntagnachmittag stellten die Polizisten den „Sonnenanbeter“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, zur Rede. Bei der Ausweiskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige bereits zuvor wegen exhibitionistischer Handlungen aufgefallen war.

Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart suchte ihn aus diesem Grund mit Haftbefehl und hatte ihn zur Fahndung ausgeschrieben: Er muss eine zehnmonatige Haftstrafe absitzen. Außerdem lag gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Erregens öffentlichen Ärgernisses bei der Staatsanwaltschaft in Esslingen vor. Jetzt wurde eine neue Strafanzeige gefertigt.

Nachdem die Bundespolizisten den Mann festgenommen hatten, brachten sie ihn in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen. Später soll er in einer Justizvollzugsanstalt überführt werden.

(red/pol)