Bilanz zum Wochenende : Sommerwetter lockt mehr als 6000 Besucher in den Aachener Hangeweiher

Gut gefüllt: Allein am Samstag haben rund 3800 Besucherinnen und Besucher im Freibad Hangeweiher eine Abkühlung gesucht. Foto: Andreas Herrmann

Update Aachen Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, sind die langen Schlangen vorm Freibad Hangeweiher nicht weit. Selbst die Unwetterwarnung hält Wasserratten nicht ab.

Sonne satt und Temperaturen über 30 Grad Celsius: Bei solchen Wetterprognosen kommen die Beschäftigten des Fachbereichs Sport schon mal gehörig ins Schwitzen – selbst wenn sie nicht in der prallen Sonne stehen. Dann werden die Dienstpläne gezückt, Schichten neu geplant und manchmal auch ganze Schwimmhallen geschlossen.

Wie auch an diesem Wochenende. Die Türen zur Schwimmhalle Süd blieben am Samstag und Sonntag geschlossen. Das Personal wurde an anderer Stelle benötigt: im Freibad Hangeweiher. Dort rechnete die Stadt angesichts sommerlicher Temperaturen und der Ferienzeit mit einem hohen Besucheraufkommen. Und sollten damit recht behalten: 3800 Besucher zählte Badleiter Torsten Liebl am Samstag – kein Rekord, aber trotzdem eine stolze Summe, die den Mehraufwand aus Sicht des Badleiters absolut rechtfertigte.

Das Personal vor Ort wurde teilweise verdoppelt. Wie Björn Gürtler vom städtischen Presseamt auf Anfrage mitteilte, sind im Freibad Hangeweiher planmäßig vier Reinigungskräfte eingesetzt. An diesem Wochenende wurden vier weitere Reinigungskräfte benötigt, von denen eine auch mit dem Kassensystem vertraut ist und somit flexibel an der Kasse aushelfen kann. Auch darüber hinaus plante die Stadt für die Kasse und natürlich auch für die Aufsicht deutlich mehr Personal ein als sonst.

Solche personellen Umschichtungen finden in der Freibadsaison immer wieder statt. „Die wesentlichen Parameter sind die Wettervorhersagen, die langjährigen Erfahrungen zu Besucherströmen und die aktuelle Personalsituation im gesamten Bäderbereich“, heißt es aus der Verwaltung. In Aachen habe die „vollumfängliche Öffnung“ des einzigen Freibads in den Sommermonaten „absolute Priorität“. Bei schlechtem Wetter werde bei Bedarf aber auch schon mal Personal vom Hangeweiher in die Hallenbäder umverteilt.

Dass an diesem Wochenende schon wieder die Südhalle zugunsten des Freibads geschlossen war, hat übrigens auch mit der Lage zu tun. „Sie ist die Halle, die räumlich am nächsten am Freibad liegt“, erläuterte Björn Gürtler. Zudem gebe es im Hangeweiher mit dem Kleinkindbereich eine gute Alternative zum Kleinkindbereich in der Halle Süd.

Selbst am Sonntag ließen sich die Wasserratten nicht von den Unwetterwarnungen abhalten. Bis der Regen am Nachmittag in Sturzbächen vom Himmel fiel, zählte der Hangeweiher laut Liebl 2600 Besucher. Ohne Gewitter hätte man die Zahl vom Vortag „locker getoppt“, ist der Badleiter überzeugt. Die Resonanz ist in diesem Jahr bestens. Bis zum 6. Juni haben 62.806 Menschen das Freibad besucht. Im Vergleich zum selben Stichtag des Vorjahres waren das 12.733 Besucher mehr (50.073).