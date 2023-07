Kultur in Aachen : Sommerliche „ZwischenZeit“ am Büchel mit vielseitigem Programm für Groß und Klein

Bereits beim Food-Markt im April wurden die Wiese am Büchel und der Platz für Demokratie zum Ort der Begegnung. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Eine Ausstellung, Musik, kreativer Austausch und ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche: In den nächsten Wochen wird der Büchel zur vielseitigen innerstädtischen Kulturstätte.

Von wegen Sommerpause: In der „ZwischenZeit“ am Büchel ist in diesem Sommer eine Menge los! Die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen (Sega) und Kurator Rick Opgenoorth sind begeistert, wie viele Initiativen und Initiatoren die Gelegenheit nutzen möchten, sich mit eigenen Formaten einzubringen. Alle mit dem Ziel: Den neuen Ort am Büchel in der Innenstadt beleben und erleben.

Das Programm

Ein besonderes Erlebnis soll die Ausstellung „Toleranz Räume“ der Bundesregierung werden, die die Sega vom 28. Juli bis 8. August nach Aachen an den Büchel holt. Zur Eröffnungsfeier am Freitag, 28. Juli, um 17 Uhr werden einer der Initiatoren der Ausstellung, Matitjahu Kellig aus Detmold, und Bezirksbürgermeister Achim Ferrari, Ideengeber für die Ausstellung, sprechen. Auch die „ZwischenMahlzeit“ lädt wie gewohnt im zweiwöchigen Rhythmus zum kulinarischen Beisammensein ein. Der nächste Termin ist Freitag, 21. Juli, von 15 bis 21 Uhr.

Am kommenden Samstag, 15. Juli, wird am Büchel „gecornert“. „Cornern am Büchel“, ein Gemeinschaftsprojekt von Aachener Künstlerinnen und Künstlern, Kulturkollektiven sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, verspricht, die Stadt in eine lebendige Begegnungsstätte für Musik, Kunst und kreativen Austausch zu verwandeln. Von 14 bis 22 Uhr werden lokale DJs und Live-Bands den Platz beleben.

Die Besucherinnen und Besucher können eine vielseitige musikalische Erfahrung genießen, von Jonas Malta, dem Soloprojekt von Jonas aus der Band Modus, über das experimentelle Quintett Japanama, bis hin zum Multiinstrumental-Duo Modus. Die Musikerinnen und Musiker, die alle ihren Ursprung in Aachen haben, bieten eine einzigartige Mischung aus elektronischer Musik, psychedelischen Klängen und Live-Performances.

„Nachbarschaftsfest - Ein Wochenende bei den Meffis“ heißt es am letzten Juliwochenende. Von Freitag bis Sonntag (28. bis 30. Juli) geht es in der Mefferdatisstraße lebhaft zu: Nachbarschaftsessen an langen Tischen, Bauaktionen, Musik. Der Verein „Hi, wir sind die Meffis e.V.“ lädt zum Feiern und Kennenlernen ein.

In der letzten Ferienwoche (31. Juli bis 5. August) sind Kinder und Jugendliche ab elf Jahren beim Sommercamp gefragt. Es gibt ein buntes Workshop-Programm in Form eines Festivals mit Musik, Tanz, Poetry-Slam, Bauaktionen, Graffiti und vieles mehr. Auch die parallel stattfindende Ausstellung „Toleranz Räume“ wird einbezogen. Initiator Jörg Pfeiffer hat dazu Kinder- und Jugendeinrichtungen als Kooperationspartner gewonnen. Anmeldung unter www.zzab.de.

Am Samstag, 5. August, feiert die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen 18-jähriges Bestehen von 12 bis 18 Uhr am Platz für Demokratie. Es gibt einen bunten „Markt der Möglichkeiten“ mit verschiedenen Projektständen, Aktionen sowie Rede- und/oder Musikbeiträgen auf dem Bühnenpodest. Auch das Kulturfestival Stadtglühen zieht am Sonntag, 6. August, zum Büchel. Hier findet der Abschluss der Veranstaltungen statt. Wie der genau aussieht, finden Sie unter www.stadtgluehen.de.

Weiter geht es am darauf folgenden Wochenende, 11. bis 13. August, mit dem Christopher-Street-Day (CSD). Der Rainbow e.V. hat ein vielfältiges, buntes Programm am Büchel auf die Beine gestellt (www.rainbow-aachen.de). Ein kunterbuntes Spiel- und Sportfest findet in der Woche darauf am Samstag, 26. August, statt. Organisiert von der AOK, dem Stadtsportbund und mit vielen weiteren Vereinen erwarten die Besucherinnen und Besucher ab 10 Uhr vielfältige Aktionen und Mitmachmöglichkeiten.

Alle Informationen zur Summertime am Büchel finden Sie online unter: www.zzab.de

