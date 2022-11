Massenproteste im Iran : Solidaritätskundgebung vor dem Super C

Weltweit gibt es Demonstrationen gegen das Regime im Iran. Am kommenden Mittwoch auch wieder in Aachen. Foto: dpa/Vuk Valcic

Aachen Die Vereinigung iranischer Studierender in Aachen ruft für Mittwoch zu einer Kundgebung vor dem Super C auf, um die Protestierenden im Iran zu unterstützen.

Anlässlich der seit Wochen andauernden Massenproteste gegen das islamistische Regime im Iran gibt es am Mittwoch, 30. November, in Aachen eine weitere Solidaritätskundgebung.

Veranstalter ist die Iranian Student Association e. V. (ISA) in Aachen, die mit einer Kundgebung vor dem Super C der RWTH Aachen, Templergraben, ihre iranischen Kommilitoninnen und Kommilitonen unterstützen wollen. Weltweit finden an diesem Tag Solidaritätskundgebungen an mehr als 100 Hochschulen statt.