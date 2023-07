Nach Bericht unserer Zeitung : Solarverein reagiert auf Aussagen zu Balkonkraftwerken

Aachen Die Aussage, dass Balkonkraftwerke potenzielle Gefahrenquellen sind, trifft auf Widerspruch. Sebastian Müller vom Verein Balkon.Solar äußert sich zur Behauptung von Marco Herwartz, dem Präsidenten der Handwerkskammer Aachen.

Balkonkraftwerke sind beliebt und inzwischen sogar beim Discounter zu erwerben. Eigentlich eine feine Sache. Mitnehmen, anschließen und Stromkosten sparen, so lautet das Motto.

Nicht für alle ist das „Plug and Play“ bei den steckerfertigen Solaranlagen eine gute Idee. „Eine elektrische Anlage ist sehr individuell und muss von einem Fachmann für den sicheren Betrieb konzipiert werden. Wenn ich als Laie diese Anlage verändere, muss die Sicherheit weiter gewährleistet sein. Das kann kein Laie!“ So hatte sich Marco Herwartz, Präsident der Handwerkskammer Aachen, jüngst gegenüber unserer Zeitung geäußert.

Sein Tenor: Vor allem in Altbauten mit sanierungsbedürftigen Elektroinstallationen könnten die 600 Watt Leistung eines Balkonkraftwerks zu einem erhöhten Brandrisiko führen. „Waghalsig“ nennt Herwartz den willkürlichen Verkauf der Minikraftwerke.

Den Bericht hat auch Sebastian Müller, Vorstandsmitglied des Vereins Balkon.Solar gelesen. Er sagt: „Beim Steckersolar schaltet der Kleinwechselrichter sofort ab, wenn der Stecker draußen ist und der Wechselrichter kein Netz sieht. Die Gefahr eines Stromschlages besteht also nicht.“

Wer in einem Altbau mit Uralt-Stromkreis lebe, der habe nicht erst mit dem Einzughalten der Balkonkraftwerke ein Problem. Denn: „Wir haben in den letzten Jahrzehnten haufenweise Elektrogeräte in die Haushalte bekommen, die viel Strom brauchen: Geschirrspüler, Trockner, Gaming-PCs oder Heizlüfter.“