Mobilität in Aachen : So will die Stadt den Durchgangsverkehr in der Innenstadt reduzieren

Keine Durchfahrt mehr möglich: Wenn der Vorschlag der Verwaltung zur Umsetzung kommt, dürften Autos an dieser Stelle nicht vom Löhergraben aus weiter geradeaus auf den Karlsgraben fahren. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Weniger Lärm, weniger Unfälle, weniger Durchgangsverkehr: Die Stadt Aachen will die Mobilität in der Innenstadt neu regeln. Die größte Veränderung betrifft Autofahrer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt Aachen will die Mobilität in der Innenstadt anders und, wie sie sagt, fair verteilen. Ziel ist mehr Aufenthaltsqualität sowie mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger. Autofahrer hingegen müssen sich auf deutliche Veränderungen einstellen.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei der innere Grabenring, der bekanntermaßen zum Radverteilerring werden soll. Im Umkehrschluss soll der Autoverkehr auf dem Grabenring künftig nicht mehr durchgängig möglich sein. Stattdessen wird die Innenstadt in fünf Zonen unterteilt, in die Autofahrer vom Alleenring aus einfahren können. Über den Grabenring selbst soll der Wechsel von einer Zone in die andere für Autos nicht mehr möglich sein.

Konkret bedeutet das: Wer mit dem Auto auf dem Löhergraben unterwegs ist, wird künftig nicht weiter auf den Karlsgraben fahren können. Wer an dieser Stelle in die angrenzende Zone will, wird über den Alleenring gelenkt. Die Verwaltung spricht von neuen Zugängen in die Innenstadt. An der Ecke Karlsgraben/Jakobstraße soll die weitere Durchfahrt für Autos eingeschränkt werden. Weitere Maßnahmen sind geplant für die Ecke Seilgraben/Komphausbadstraße sowie Franzstraße/Borngasse.

Teilweise bestehen auf dem Grabenring schon Durchfahrtsverbote für Autos, etwa am Elisenbrunnen oder – temporär – am Templergraben und am Annuntiatenbach.

(chr/akas)