Hauptbahnhof Aachen : So werden die Weichen für den Südausgang gestellt

Sackgasse: Hinter Gleis 9 unter dem Hauptbahnhof soll der Durchstich Richtung Kasinostraße erfolgen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Seit rund 30 Jahren arbeitet die Stadt Aachen daran, einen Südausgang am Hauptbahnhof Richtung Burtscheid zu bauen. Woran es hakt.

Klingt cool, so oder so. Aus Burtscheid nach fünf Minuten Fußweg durch den Südeingang des Aachener Hauptbahnhofs schlüpfen, in den Eurostar klettern – und drei Stunden später in London „Fish & Chips“ knabbern. Heiß und fettig, fertig. Davon träumt die Stadt Aachen seit Jahren.

Doch die kalte Dusche folgt in regelmäßigen Abständen. Noch immer dauert die 438-Kilometer-Tour von Aachen in die britische Metropole auf den Gleisen mindestens viereinhalb Stunden, eher länger; und die Planungen für einen vermeintlich simplen zweiten Ausgang des Hbf fast 30 Jahre. Woran hakt es? Man müsste doch nur einen Tunnel durch die Stützmauer hinter Gleis 9 trümmern und eine Treppe über zwölf Meter Höhenunterschied auf das Geländeniveau der anderen Schienenseite bauen... Das Areal hat die Stadt bereits in den 90er Jahren gekauft. Bloß: So einfach ist das alles offenbar nicht.

Dabei laufen konkrete Planungen seit langem. Modernisierung des Bahnhofsgebäudes, Neugestaltung Hbf-Vorplatz, Sanierung ehemaliges Hauptzollamt – alles erledigt. Der Blue-Gate-Komplex auf der Bahnhofsseite an der Zollamtstraße soll, mit achtjähriger Verspätung, im Jahr 2024 fertig werden.

Längst geplant, aber nie beschlossen: Der Südausgang des Aachener Hauptbahnhofs. Foto: Büro RaumPlan

Auf der anderen Seite der Burtscheider Brücke lässt die Gewoge gerade die Baugrube für 9000 Quadratmeter Wohnraum, fast 190 Wohnungen, mit einer Investitionssumme von 40 Millionen Euro ausheben; Fertigstellung 2025/2026. Nur einen fußläufigen Südein- beziehungsweise Südausgang am Aachener Hauptbahnhof wird es dann noch immer nicht geben. Die Kosten hatten städtische Planer 2021 auf rund 800.000 taxiert. Daraus dürfte – wenn es überhaupt dazu kommt – eine satte Millionensumme werden.

Obwohl bereits präzise Pläne für die trapezförmige Treppe, die Position des Fahrstuhls und den Durchstich des Tunnels vorlagen, geht die Stadt Aachen in eine Extrarunde. Wie weit die führt, ist völlig unklar. Die Verwaltung beurteile das Areal – gerade auch unter Mobilitätsgesichtspunkten – völlig neu, man sei schließlich Jahre weiter als bei den ursprünglichen Planungen, heißt es von amtlicher Seite auf Anfrage unserer Zeitung. Zuständig ist das Team von Isabel Strehle, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, Stadtplanung und Infrastruktur. Aber wann das laufende Qualifizierungsverfahren abgeschlossen werden kann, sodass die nächsten konkreten Planungsschritte starten können, lässt die Planungschefin offen.

Hauptgrund sind nicht etwa Finanzierungsfragen. Es fehlen schlichtweg Kapazitäten – und augenscheilich auch Fachpersonal. Das Projekt Südausgang lasse sich derzeit nicht auch noch auf die Prioritätenliste setzen. Das sei nicht zu stemmen, heißt es offiziell.

Schäbig: Von der Kasinostraße zum Hauptbahnhof ist das Gelände seit Jahren unberührt; es gehört der Stadt seit dem 90er Jahren. Hier könnte der Südausgang des Hbf längst hin. Foto: Andreas Steindl

Ein Blick auf die Großvorhaben unterstreicht die Überforderung der städtischen Planer: Sportpark Soers mit Multifunktionsarena, Sanierungsplan Innenstadt-Ost, neue Perspektiven für die Langzeit-Problematik Ausbau Richtericher Dell, die Regiotram, die Revitalisierung des Continental-Viertels Rothe Erde, die Verwandlung des Kurstandorts Burtscheids und nicht zuletzt die umfangreichen Planungen etlicher Radvorrangrouten belasten die amtlichen Experten. Und dann wären da noch der Neubau der Brücke Turmstraße und die bevorstehende Sperrung der Haarbachtalbrücke (Autobahn 544) mit verheerenden Auswirkungen auf den Verkehr. Strehle listet all diese „Baustellen“ und noch einige mehr auf.

Es bleibt also alles eine Frage der Zeit; zumal der Eurostar-Stopp in Aachen mit zusätzlich zig Millionen Euro teuren Umbaumaßnahmen für ein neues Bahnterminal am Hauptbahnhof – geplant wurde es 2013 für das Jahr 2016 – gar nicht mehr auf der aktuellen politischen Agenda auftaucht.