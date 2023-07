Wer hat die schönste? : So viele Gastro-Terrassen gab es in Aachen noch nie

So viele Gastro-Terrassen gab es in Aachen noch nie

Gehweg und Parkplätze verwandelt: Das Bistro „Baristinho“ zeigt in der Kleinmarschierstraße, wie man Atmosphäre in die Außengastronomie zaubert. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Auf der Suche nach der schönsten Terrasse ist die Auswahl größer denn je. Noch nie zählte die Stadt Aachen so große Außengastro-Flächen wie 2023. Das hat Gründe.

Auf der Suche nach einem sonnigen oder schattigen Plätzchen unter freiem Himmel haben Aachenerinnen und Aachener sowie Gäste der Stadt mehr Auswahl denn je. Allein in der Aachener Innenstadt haben im Jahr 2023 rund 450 Gastronomiebetriebe – alle im Bezirk Mitte – insgesamt 6500 Quadratmeter Außengastrofläche per Sondernutzungsvereinbarung gepachtet. Diese Fläche entspricht fast einem professionellen Fußballfeld. Es handelt sich um Abschnitte auf Gehwegen, Plätzen und – seit der Corona-Krise – auch um Parkplätze, die reihenweise umgewidmet werden. Das Genehmigungsverfahren wurde extrem vereinfacht. In früheren Jahren waren Autoparkplätze für Gastronomen tabu.