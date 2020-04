Kostenpflichtiger Inhalt: Historische Premiere in Aachen : So sehr fahren Filmfans aufs Autokino ab

Ohne Disziplin läuft hier gar nichts: Die Besucher des Autokinos werden in exakten Abständen auf die Stellplätze gelotst, Aussteigen ist verboten. Seitenscheiben dürfen nur einen Spalt, Cabriodächer nicht geöffnet werden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Das hat es so noch nie in Aachen gegeben. Das erste Autokino der Stadt stößt auf gewaltiges Interesse. Die Umstände sind skurril, die Technik ist brillant. Bloß ohne Pkw schaut der Cineast in die Röhre.