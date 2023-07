Fünfte Jahreszeit : So lautet das neue Motto der Karnevalssession in Aachen

Nicht nur der designierte Öcher Prinz Thomas IV. Muckel (hinten, 3. von links) freut sich auf das neue Karnevalsmotto. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Der Festausschuss Aachener Karneval (AAK) präsentiert das Motto der kommenden 5. Jahreszeit. Das Brauchtum Karneval sei der Kleber und Kitt in vielen Bereichen der Gesellschaft.

Knapp vier Monate vor dem Start in die Karnevalssession 2023/2024 hat der Festausschuss Aachener Karneval (AAK) im Drehturm Belvedere auf dem Lousberg das neue Motto vorgestellt. Mit dem kurzen, knackigen und prägnanten Motto „Vür kleäve zesame“ möchte der Festausschuss ein Zeichen setzen.

„Wir sind der närrische Dachverband für alle 50 städtischen Karnevalsvereine – aus der Stadt und den Stadtbezirken –, und wir wollen alle Tollitäten, Vereine und auch Karnevalistinnen und Karnevalisten mit ins närrische Boot nehmen“, erläutert der AAK-Präsident Frank Prömpeler das Ansinnen des von ihm geführten Verbandes. „Karneval, Brauchtum und modernes Leben in unserer Stadt schließen sich nicht aus. Mit unserem Motto wollen wir Flagge zeigen und fröhliche Nadelstiche setzen, um die Menschen, die schon am Karneval kleben und sich ehrenamtlich in den Vorständen, als Kinder- und Jugendbetreuer und Trainer tätig sind, zu motivieren, sich weiterhin für das Brauchtum einzusetzen und neue Jecken für die ehrenamtliche Mitarbeit im Karneval zu gewinnen.“

Prömpeler rief den anwesenden künftigen Tollitäten aus Aachen, Brand, Eilendorf, Richterich und Haaren zu, sie seien die Markenbotschafter des Oecher Fastelovvends. „Ich bin begeistert vom neuen Motto“, freut sich der designierte Öcher Prinz Thomas IV. Muckel, der seinen prinzlichen Brüdern und seiner prinzlichen Schwester aus den Stadtbezirken ein tolles Miteinander und einen großartigen Austausch bescheinigt. „Jeder gibt alles für den Aachener Karneval und für das einmalige Erlebnis, einmal Prinz, Prinzessin oder Dreigestirn im Karneval zu sein“, fügt Muckel hinzu.

Nach den Sommerferien ist ein zwangloses Tollitätenfrühschoppen geplant, um sich zu treffen und auszutauschen. Im Fokus von „Vür kleäve zesame“ stehen die Stadt Aachen und auch die Aachener Stadtbezirke. Stellvertretend für alle Bürger unterstützen die Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns (Brand), Hubert Meyers (Richterich), Achim Ferrari (Mitte), die stellvertretende Bezirksbürgermeistern Nathalie Koentges (Haaren) und Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler (Eilendorf) die jecke Initiative des AAK.

Für Peter Tillmanns ist das Motto eine weise Entscheidung: „Der AAK rückt damit die Stadtbezirke in den Fokus und fügt das zusammen, was schon lange zusammengehört.“ „Es wird Zeit, dass die gesamte Stadt erfährt, welch toller Karneval in den Außenbezirken gefeiert wird und umgekehrt“, so Elke Eschweiler. Alle Protagonisten sind sich einig, dass sich der Karneval zeigen und gelebt werden müsse.