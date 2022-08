Refill-Aktion : So kommen Sie in Aachen an kostenloses Trinkwasser

Kriegt unser Redakteur die Flasche mit Hilfe der Refill-Aktion voll? Foto: MHA/Nick Förster

Service Aachen Die Idee klingt gut: Bei der Refill-Aktion kann man bei teilnehmenden Geschäften seine Trinkflaschen kostenlos auffüllen. Wir haben das getestet. Bekommt unser Redakteur seine Flasche voll?

Das Thermometer signalisiert mal wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad. Um dieses Wetter nicht nur auszuhalten, sondern auch gesund durchzustehen, gilt: trinken, trinken und noch mehr trinken. Doch was, wenn unterwegs die Flasche leer wird?

Die Aktion Refill (deutsch: auffüllen) bietet die Alternative zu immer neuen Plastikflaschen aus dem Supermarkt. Das Konzept ist simpel: Als Inhaber eines Geschäfts mit festen Öffnungszeiten kann man seinen Laden als Refill-Station registrieren. Ein Aufkleber am Eingang kennzeichnet die Teilnahme. So kann die Trinkflasche ohne viel Aufwand aufgefüllt werden. So weit die Theorie. Aber wie sieht das in der Praxis aus? In Aachen sind laut einer Karte von Refill rund 30 dieser Nachfüllstationen registriert. Doch ist diese Liste bei einer Aktion, die seit 2017 nach eigenen Angaben zu einer „deutschlandweiten Bewegung“ gewachsen ist, noch aktuell?

Wir haben uns mit einer 500-ml-Flasche auf den Weg zu fünf zufällig ausgewählten Geschäften in Aachen gemacht - in der Hoffnung, mit einem gut gefüllten Behälter wieder nach Hause zu gehen. Die Reise beginnt bei „Hopfen und Malz“ in der Nähe des Elisenbrunnens. Einem – wie der Name schon erahnen lässt – Bierladen. Wasser sollte es dort also genug geben. Doch schon bevor ich das Geschäft betrete, stelle ich fest. Hier fehlt der Refill-Aufkleber am Eingang. Der sollte ja signalisieren, dass man in diesem Laden ohne Probleme seine Flasche auffüllen lassen kann. Ich gehe mit gedämpfter Erwartungshaltung hinein, werde aber direkt freundlich von Sascha begrüßt. An die Aktion von Refill könne er sich noch dunkel erinnern, aber das sei vermutlich vor seiner Zeit gewesen. Dass jemand wegen dieser Aktion seine Flasche auffüllen wollte, habe er persönlich aber noch nicht mitbekommen. Trotzdem ist es kein Problem, die Flasche bei „Hopfen und Malz“ zu befüllen. Ein Fünftel meines Ziels ist erfüllt. Ich gehe zum nächsten Laden.

Sascha aus dem Hopfen und Malz versorgt unseren Redakteur mit den ersten 100 Millilitern. Foto: MHA/Nick Förster

Das ist „Weltweit am Dom“, Infostelle und kirchlicher Weltladen der Aachener Hilfswerke Missio und Kindermissionswerk Die Sternsinger. Dort stoße ich nicht nur auf den offiziellen Refill-Aachen-Aufkleber am Eingang des Geschäfts, sondern auch auf zwei nette Verkäuferinnen. Einer ist die Aktion bekannt, der anderen nicht wirklich: „Ich glaube auch, die Leute wissen das dann nicht. Ich habe hier noch niemanden deshalb gesehen.“

Geschäftsleiter Thomas Bürgerhausen klärt auf. Refill sei vor einigen Jahren – „weit vor Corona“ – auf ihn zugekommen. Er habe sofort Interesse gehabt, da diese Bewegung „zu unseren Werten passt“. Bürgerhausen sagt es so: „Wasser an die spenden, die es nötig haben.“ Dabei sei es auch vor der Refill-Aktion schon möglich gewesen, sich bei „Weltweit am Dom“ seine Flasche aufzufüllen. Und so bekomme auch ich die nächsten 100 ml in meine Flasche.

Bürgerhausen selbst hat schon einige Menschen erlebt, die in seinem Laden ihre Flasche auffüllen wollten. „Konkurrenz“ gibt es seit neuestem auch durch einen Trinkbrunnen direkt vor der Tür. Ob wiederum Refill eine Alternative zu öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen sein könnte, die auch anfällig für Vandalismus oder Verschmutzungen sind, beantwortet die Stadt Aachen auf Anfrage eher salomonisch: „Alle Maßnahmen sind hilfreich und ergänzen sich.“ Denn Trinkbrunnen würden auch außerhalb der Öffnungszeiten funktionieren und seien daher durch Geschäfte nicht vollständig zu ersetzen. „Bei mehr als 30 Grad springen zusätzlich – soweit möglich – auch Verwaltungsgebäude mit einem Refill-Angebot ein.“

Dieses Logo, hier beim „Weltweit am Dom“, signalisiert die Teilnahme an der Refill-Aktion. Foto: MHA/Nick Förster

Ein solches alternatives Refill-Angebot hätte ich auch bei meiner dritten Station beim „City Lagerverkauf“ am Löhergraben gebraucht. Hier reagierte man eher verdutzt auf meine Anfrage. Von der Refill-Aktion hat man dort nichts gehört. Ohne Wasser geht es weiter zur vierten Station. Aber auch bei „Timepartner“, einem Personaldienstleister, hat man noch nichts von der Aktion gehört. Immerhin: Meine Flasche kann ich hier weiter auffüllen. Denn: „Wasser haben wir für alle da.“

Aber diese beiden Stationen zeigen dann auch die Nachteile des ehrenamtlichen Projekts. Die Bewegung stützt sich auf die Eigenverantwortlichkeit der Refill-Stationen. Sie müssen sich selbstständig in die interaktive Karte einbauen - und natürlich auch wieder rauslöschen, sollte sich am Status als Refill-Station etwas ändern. Dass man also sowohl beim „City Lagerverkauf“ als auch bei „Timepartner“, das auf der Refill-Karte sogar noch den früheren Namen „Zaquenis“ trägt, nichts von der Aktion weiß, zeigt: Für das Kuratieren der Karte fehlen anscheinend das Personal und die Zeit.

Auf zum letzten Etappenziel, dem Café Hase im Frankenberger Viertel. Doch auch hier fehlt der Aufkleber. Die Mitarbeiterin an der Theke sagt zunächst, sie habe noch nichts von Refill gehört. Als ich die Aktion zum wiederholten Male an diesem Tag erkläre, klingelt dann aber doch was. Wieder einmal bin ich der erste, der – zumindest seit längerer Zeit – im Rahmen dieser Aktion seine Flasche auffüllen wollte. Wie im „Weltweit am Dom“ lautet auch im Café Hase die Vermutung, die geringe Nachfrage könnte an der Coronavirus-Pandemie liegen: Viele Geschäfte waren geschlossen, die Aktion war weniger präsent. „Mitgebrachte Gefäße haben wir während der Pandemie aus hygienischen Gründen nicht mehr angenommen. Mittlerweile sehen wir es wieder deutlich gelassener, da Schmier-Infektionen kaum möglich sind“, sagt Cara Stuhlweißenburg, Inhaberin des Cafés.

Mission erfüllt. Die Flasche ist voll und die Aachener Geschäfte sehr hilfsbereit. Foto: MHA/Nick Förster

Die Initiatoren der Refill-Aktion waren vor etlichen Jahren auf Stuhlweißenburg zugegangen. „Ich fand die Aktion toll. In südlichen Ländern ist das ja üblich und wir geben auch gerne Leitungswasser an Gäste. Also warum nicht“, sagt sie. Nach der Neueröffnung im vergangenen Herbst sei die Aktion dann aber untergegangen. Nachfrage nach Leitungswasser von Leuten, die keine Gäste im Café sind, sei eigentlich nicht vorhanden. Anders als bei mir, der mit einer vollen Flasche Wasser nach Hause gehen kann.