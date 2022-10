Aachener Weihnachtsmarkt : So hat die Politik über die Hütte 16 entschieden

Sehr beliebt, aber auch sehr umstritten: Die Hütte 16 auf dem Aachener Weihnachtsmarkt. Foto: Andreas Steindl

Interaktiv Aachen Selten ist so viel über eine Weihnachtsmarktbude diskutiert worden. Am Dienstagabend hat die Aachener Politik in der „Causa Hütte 16“ eine Entscheidung gefällt.

Der Aachener Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr ohne die Hütte 16 auskommen müssen. Das kündigte der Aachener Fleischer und Betreiber der Hütte, Rolf Gerrards, unmittelbar im Anschluss an die Sitzung des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses am Dienstag an.

Dort hatten die Politiker zu seiner Enttäuschung mit knapper Mehrheit einen Antrag abgelehnt, noch ein weiteres Mal ausnahmsweise den Elisengarten für den Aufbau der Hütte zur Verfügung zu stellen.

Der Standort im Elisengarten war seit Jahren umstritten, weil der Hütte 16 damit eine Sonderrolle auf dem Weihnachtsmarkt eingeräumt worden ist, der ansonsten auf die Flächen Markt, Katschhof und Münsterplatz beschränkt ist.

Trotz intensiver Suche konnte bislang kein geeigneter Ersatzstandort gefunden werden, weshalb CDU, SPD und FDP in diesem Jahr nochmals den Platz am Rand des Elisengartens im Bereich des Geldbrunnens zur Verfügung stellen wollten.

Doch Grüne, die Fraktion Zukunft, Linke und der AfD-Vertreter stimmten dagegen. Der Abstimmung ging eine ruhige und sachliche Diskussion über das Für und Wider voraus.

Einhellig sprachen sich alle Ausschussmitglieder zugleich dafür aus, das Flächenkonzept des Weihnachtsmarkts in Aachen zu überarbeiten. Ab 2023 könnten dem Veranstalter Märkte und Aktionskreis City (MAC) dann zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt werden. Im Gespräch sind etwa die Ursulinerstraße und der Holzgraben.

Das neue Konzept soll dann auch die Rückkehr der überaus populären Hütte 16 auf dem Weihnachtsmarkt ermöglichen.

(gei)