Schritt für Schritt : So funktioniert der Mängelmelder der Stadt Aachen

Eine Momentaufnahme der Startseite des Mängelmelders zeigt, dass innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Aachenerinnen und Aachener das neue Online-Portal genutzt haben. Foto: Stadt Aachen/MHA

Aachen Mehr als 1500 Einträge binnen acht Wochen: Der Ton ist gut, die Kritik konstruktiv. Doch wie funktioniert der Mängelmelder der Stadt Aachen genau? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

1556 Einträge verzeichnet die Stadt Aachen im neuen Online-Portal „Mängelmelder“ seit dem 1. August 2022. Mehr als 1500 Meldungen innerhalb der ersten acht Wochen also, wie Harald Beckers vom städtischen Presseamt auf Nachfrage mitteilt (Stand: 23. September). Wem der Startschuss des digitalen Meldeportals noch gar nicht so lange her zu sein scheint, liegt richtig. Vor knapp vier Wochen erst stellte die Stadt Aachen das Online-Portal offiziell vor. Vorher ging es mit einem stillen Testlauf los.

Mit dem Mängelmelder kann seitdem eine Vielzahl von Anliegen schnell und transparent gemeldet werden: Sei es wilder Müll, ein defektes Verkehrsschild oder seien es Schlaglöcher. Auch Lob oder Vorschläge nimmt die Stadt Aachen über diesen Weg gerne entgegen.

Von Vetschau bis Walheim und von Vaalserquartier bis Eilendorf nutzen die Aachenerinnen und Aachener das Portal sichtlich gerne. „Die Nutzerinnen und Nutzer des Mängelmelders gehen sehr verantwortlich mit dem neuen Angebot um“, sagt Pressesprecher Harald Beckers. Der Ton sei gut, die Mehrzahl der Eingaben sachlich und vernünftig.

Die Karte zeigt lauter gelbe, gelb-grüne und grüne Punkte. Täglich kommen neue hinzu. Grün bedeutet: Problem gelöst, gelb heißt: in Bearbeitung. Gelb-grün besagt in der Regel, dass der Mängel an die zuständige Stelle weitergeleitet wurde, diese aber wie etwa die Regionetz oder die Stawag außerhalb der Verwaltung liegt.

Info Defekte Straßenbeleuchtung Im Fall einer defekten Straßenlaterne liegt die Zuständigkeit bei der Stawag. Bürgerinnen und Bürger können diese Art der Störung auch direkt online bei den Stadtwerken melden. Der Link: www.stawag.de/service/strassenbeleuchtung

Die Art des Anliegens bestimmt das Tempo der Bearbeitung. „Bei 88 Prozent der Anfragen konnte bereits mit der Bearbeitung begonnen werden“, erklärt Beckers, „85 Prozent der Anfragen konnten endgültig gelöst werden.“ Die hohe Lösungsquote sei darauf zurückzuführen, dass bestimmte Vorgänge sehr schnell abgewickelt werden könnten – wie etwa Dienstleistungen des Aachener Stadtbetriebs, die sich rund um das Thema Müllentsorgung drehen.

Komplexere Themen, die mit baulichen oder planerischen Gesichtspunkten zusammenhängen, brauchen hingegen deutlich länger, bis sie abschließend bearbeitet werden können, heißt es. Nach den ersten acht Wochen zeigt sich die Stadt mit der Resonanz zufrieden. Das Angebot des Mängelmelders werde demnach gut angenommen.

Info II Die häufigsten Eingaben zum Thema Müll Sehr viele Meldungen gehen rund um das Thema Müll ein, wie Harald Beckers vom städtischen Presseamt auf Nachfrage mitteilt. 590 Einträge gingen bislang wegen defekter oder entwendeter Mülltonnen ein; 170 wegen Sperrgut und Elektroschrott und 160 wegen wilden Mülls. Darüber hinaus, so Beckers, erreichen die Stadt viele Meldungen von Radfahrerinnen und Radfahrern mit Vorschlägen, wie Flächen instandgehalten werden können oder die Infrastruktur verbessert werden kann. Übrigens: Die Stadt Aachen hat keine eigene Mängelmelder-App. Wer statt der Webseite die Smartphone-Applikation nutzen möchte, ist bei der städteübergreifenden, allgemeinen „Mängelmelder“-App richtig.

Doch wie funktioniert ein Eintrag über das Mängelmelder-Portal der Stadt Aachen?

Webseite: Über den Link maengelmelder.aachen.de gelangt man direkt zur Startseite, auf der die Karte mit allen eingetragenen Mängeln sowie eine Liste der kürzlich gemeldeten Anliegen zu finden ist. Außerdem besteht ganz oben die Möglichkeit, eine bereits eingetragene Meldung zu suchen oder eine neue Meldung anzulegen.

Schritt 1: Nach dem Klick auf „Neue Meldung“ erscheinen neun Kategorien. Zählt das Anliegen zum Bereich Abfallwirtschaft, Barrierefreiheit oder Schäden im Straßenraum? Handelt es sich um defekte Ampeln, Kritik an Bus und Bahn oder will man gar ein Lob aussprechen? Klickt man eine der neun Kategorien an, werden Unterkategorien ausgespielt, um den Fall zu konkretisieren. Praktisch: Noch bevor man über „Weiter“ zum nächsten Schritt gelangt, zeigt das Portal „Mögliche Duplikate“ an; also Einträge, die kürzlich in der gleichen Kategorie veröffentlicht wurden. Damit kann verhindert werden, dass derselbe Sachverhalt mehrfach gemeldet wird.

Schritt 2: Nun erscheint der Aachener Stadtplan, auf dem der Ort des Anliegens eingetragen werden soll. Dabei greift die Webseite automatisch auf den aktuellen Standort zu, sofern man diesen über die Interneteinstellungen mit der Webseite geteilt hat. Alternativ kann die Position auch per Klick auf die Karte gewählt oder am Rand der Karte im Adressfeld eingetragen werden.

Schritt 3: Fast geschafft. Im Beschreibungsfeld soll das Anliegen weiter konkretisiert und möglichst detailliert erklärt werden. Die Option, maximal fünf Fotos anzuhängen, soll die Bearbeitung erleichtern und verkürzen. Außerdem fragt das Portal personenbezogene Daten ab. Per E-Mail wird man im Folgenden über den Eingang und die einzelnen Bearbeitungsschritte informiert. Wichtig zu wissen: Die Beschreibung und die Fotos können über die Mängelmelder-Seite veröffentlicht werden. Alle persönlichen Angaben werden nicht veröffentlicht.