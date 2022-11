Entlastungspaket : So funktioniert die Soforthilfe Gas und Wärme bei der Stawag

Preissteigerung : Wo im Haushalt die Stromfresser stecken Der Laptop hängt am Strom, die Waschmaschine läuft, wir kochen, backen, staubsaugen und haben es hell und warm. Was kostet jedes einzelne Haushaltsgerät dieses Jahr mehr als noch 2020 oder 2021? Sehen Sie, was wirklich Ihren Strom frisst und wie der Gasheizungspreis explodiert ist. Klicken Sie sich durch unser Musterhaus.