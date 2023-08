Kurpark Classix 2023 : Sinfonieorchester packt Hunderte Wäscheklammern aus

Platz für Tausende Klassikfans: Die Kurpark Classix beginnen am Freitagabend mit „A Night At The Opera“. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Wenn sich das Sinfonieorchester Aachen buchstäblich auf die Kurpark Classix einstimmt, tauchen Hunderte Wäscheklammern auf der Bühne auf. Der Countdown läuft.

Angezählt sieht hier keiner aus, alle Musiker sind frisch aus dem Urlaub. Das Tempo gibt zum Auftakt der Proben im Kurpark Chanmin Chung vor. Donnerstagvormittag, 11 Uhr, 26 Grad Celsius, Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit. „All das spielt für uns bei den Vorbereitungen und Proben unter freiem Himmel eine wichtige Rolle“, sagt Dirigent Chung. Der Südkoreaner hat das Orchester gerade versammelt, später stößt der Generalmusikdirektor, der Engländer Christopher Ward, dazu. Dann ändert sich der Klangkörper, leider auch das Wetter: very british. Es tröpfelt.

Dabei soll es eigentlich südländisch zugehen: Die Vorbereitungen für die 15. Kurpark Classix gehen in die heiße Phase. Der grüne Teppich ist bereitet, die Tribüne steht, die Picknickwiese blüht auf, ungezählte Notenblätter der Musiker werden mit Hunderten Wäscheklammern vor dem Wegfliegen geschützt – Wind wird eingeplant, aber kein Besucheransturm. Veranstalter Christian Mourad erwartet dennoch etliche Tausend Klassikliebhaber zu sechs Konzerten an fünf Tagen (www.kurpark-classix.de).

Am Freitagabend geht es um 20 Uhr mit „A Night at the Opera“ los – spanisches Temperament mit dem Titel „Noches españolas“. Dann steht Ward am Pult, und er verspricht neben Arien aus Bizets „Carmen“ und dem wohl berühmtesten „spanischen“ Musikstück, dem Boléro Ravels (Franzose), auch beliebte Lieder der spanischen Folklore.

Wäscheklammern gefragt: Unter freiem Himmel – und bei Wind – sichern die Musiker ihre Notenblätter mit einfallsreichen Tricks. Foto: MHA/Harald Krömer

Neben dem Kurhaus an der Monheimsallee in Aachen läuft am Donnerstag geräuschlos die Bauabnahme, alles ohne Misstöne. Es geht immerhin um eine zig Tonnen schwere, 238 Quadratmeter große und 14 Meter hohe Bühne; davor hinter der famosen Picknickwiese noch eine Sitzplatztribüne für 900 Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles ist spielbereit. Tonmeister Lennard Schubert positioniert über 100 Mikrofone – justiert filigran jeden einzelnen Tonkanal hinter der Tribüne in einer Art Stahlgeflecht „Vogelnest“. Dort oben thronen Sound- und Lichtregie.

Unten am Boden bereitet man sich derweil auf alle Eventualitäten vor. Noch probt das Orchester in kurzen Hosen und mit Sonnenbrillen. „Das macht Riesen-Spaß, wird sich aber ändern, also das Outfit“, sagt Chung. Und lächelt. Die Vorfreude bleibt: „Die Wetterprognose für die kommenden Tage ist jetzt durchaus ermutigend. Wir hoffen noch auf viele Besucherinnen und Besucher, die sich an der Abendkasse Eintrittskarten für dieses so großartige Sinfonieorchester gönnen“, sagt Veranstalter Mourad. Das Orchester des Theaters Aachen allein, oder eben in Verbindung mit Stargeiger David Garrett am Samstag oder Sänger Ronan Keating am Montag: „Das ist immer ein einzigartiges Erlebnis“, sagt Mourad.

Knapp 2000 Gäste werden wohl zum Auftakt am Freitag in den Kurpark kommen, gut 500 mehr zu Garrett einen Tag später. Es könnten noch viel mehr sein. Den Sonntagmorgen übernimmt dann wieder Dirigent Chung und das Theater-Ensemble zum Familienkonzert: Das „Dschungelbuch“ hat die neue Generalintendantin des Theaters Aachen, Elena Tzavara, von Stuttgart in die Kaiserstadt gebracht. Zwar ohne den grandiosen Kinderkanal-Moderator Malte Arkona, aber mit vielen populären Melodien. Ein Muss für Kids, Eltern, Opas und Omas. Tickets gibt es schon ab 14,35 Euro.

Zeichnet für den optimalen Sound verantwortlich: Der Tonmeister der Kurpark Classix, Lennard Schubert richtet auch die Mikrofone. Foto: MHA/Harald Krömer