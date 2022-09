„Tag der Schiene“ in Aachen : Signale bedienen – und freie Fahrt voraus!

Christian Frowein (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFS, links) und Anselm F. Daniel (Eisenbahnbetriebsleiter) laden ein zum „Tag der Schiene“. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Beim „Tag der Schiene“ erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen. RWTH-Institute laden am 17. September zu einem großen Programm ein.

In den Führerstand einer Lokomotive klettern? Das dürfen nur die Profis. Über ein Gelände mit Schienen laufen und sich eine Versuchshalle in der Nähe des Aachener Westbahnhofs ansehen? Normalerweise ist das nicht erlaubt. Beim bundesweiten „Tag der Schiene“, der in Aachen erstmals von Instituten der RWTH Aachen mitgestaltet wird und am Samstag, 17. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr stattfindet, ist manches anders.

Da können Besucherinnen und Besucher sogar originale Stellwerk-Hebel bedienen und beobachten, wie sich die Technik in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Der „Tag der Schiene“, eine von der Allianz pro Schiene ausgerufene deutschlandweite Aktion, wird von Unternehmen, Hochschulen und weiteren Akteuren ausgerichtet, die Bezug zur Bahnbranche haben – ob beim realen Schienenverkehr oder in der Forschung und Entwicklung von Produkten, die den Bahnverkehr effizienter und sicherer machen können. Der Tag richtet sich an alle Interessierten.

In Aachen ist federführend das Institut für Schienenfahrzeuge und Transportsysteme (IFS, Seffenter Weg 8, 52074 Aachen) damit beschäftigt, ein interessantes und publikumswirksames Programm vorzubereiten, das spannende Einblicke bietet – etwa in die große von Schienen durchzogene Halle. DB Cargo stellt ihrerseits nahe der Geschwister-Scholl-Straße moderne Lokomotiven zur Verfügung, die von jedermann besichtigt werden dürfen.

Ist der Beruf des Lokführers noch immer ein Kindertraum? Jesse Latour (23), als Industriemechaniker Mitglied im Team des IFS, lächelt. „Na ja, es macht wirklich Spaß, und es ist sehr interessant, diese Arbeit zu tun“, sagt er. „Ich war schon als Kind gern mit der Bahn unterwegs und hatte mich nach dem Praktikum am Institut zur Ausbildung entschlossen.“ Beim „Tag der Schiene“ wird auch er im Einsatz sein.

Wo der Geruch von Öl und Stahl in der Luft liegt, wird an fortschrittlicher Technik gearbeitet, gibt es Testanlagen und Neuentwicklungen. „Dazu haben wir den Gästen eine Menge zu erzählen“, verspricht Anselm F. Daniel, Eisenbahnbetriebsleiter und Sachverständiger mit viel Erfahrung. Zusammen mit Christian Frowein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts, sorgt er am „Tag der Schiene“ für die Balance zwischen Praxis und Forschung. „Wir werden alles gut absichern, das ist schließlich ein Gelände, auf dem gearbeitet wird“, betont er. Frowein verspricht: „Wir werden viele Posterwände aufstellen, Prüfstände zeigen, an denen man etwas über unsere aktuellen Projekte erfährt.“ Gleichzeitig stehen viele Kolleginnen und Kollegen bereit, die da sind und helfen.

In Zusammenarbeit mit dem gegenüberliegenden Verkehrswissenschaftlichen Institut der RWTH Aachen (VIA) hat man sich zum Beispiel den Programmpunkt „Stellwerk“ überlegt, denn dort gibt es besagte Anlage, die sämtliche Stellwerk-Typen zeigt, wie Andreas Pfeifer, Oberingenieur am VIA, verspricht. Seit rund 120 Jahren arbeiten Stellwerke – wann kommt es zu Problemen? Was sind die Ursachen?

Eine Modellbahn im Maßstab 1:87 wird zu Demonstrationszwecken durch reale Stellwerkstechnik des Maßstabes 1:1 gelenkt. Und – ja – mutige Gäste dürfen hier selbst einmal ausprobieren, wie es ist, ein Halt-Signal auszulösen oder freie Fahrt zu gewähren. „Sämtliche Abläufe, auch die in Aachen, werden heute zentral aus Duisburg gesteuert“, berichtet Daniel. „Da gibt es nicht mehr den Mitarbeiter, der vor Ort entscheiden kann, weil er die Lage vor Ort übersieht.“

Kooperationen sind wichtig, denn das VIA ist zentrales Element der „ELVA-Anlage“ (Eisenbahntechnische Lehr- und Versuchsanlage an der RWTH), auf der der Betrieb von Schieneninfrastruktur, so die Experten, simuliert und demonstriert werden kann. Eisenbahnbetriebsleiter Daniel hat im Vorfeld einiges zu regeln, denn die Vorschriften von Landeseisenbahnaufsicht und Eisenbahnbundesamt müssen gleichermaßen beachtet werden. Auf dem Gelände am Seffenter Weg gilt die „Bau- und Betriebsordnung für Anschlussbahnen“.

Zugleich hat man es mit einem Institut zu tun, dessen Forschungen in die Zukunft weisen. Das geschieht sicherlich mit einem Rangierfahrzeug, einer Art-Schienen-Roboter, das ferngesteuert automatisiertes Rangieren erlaubt und demnächst erst der Fachwelt vorgestellt wird. Viel Platz nimmt der Servo-hydraulische Schwingungsprüfstand ein, den das IFS entwickelt hat. „Alles schwingt, alles bewegt sich“, erklärt Daniel. „Das führt zu Materialermüdung und Verschleiß.“ In der Versuchsanlage können Prüfobjekte belastet, „geschüttelt“ und auf ihre Verschleiß-Eigenschaften getestet werden. „Testobjekt könnte zum Beispiel ein Lokführersitz sein“, sagt der Eisenbahnbetriebsleiter.

Eine Menge ist auf dem Weg, wie Frowein betont. Glasfaserverstärkter Kunststoff oder Stahl? Leichtbau am Drehgestell eines Fahrwerks? „Da gibt es Vor- und Nachteile, das muss man sorgfältig prüfen.“ Oder Flachstellen am Fahrzeugrad – wie kommt es dazu? Lassen sich Sensoren einsetzen, die frühzeitig warnen?

„Der Aufstandspunkt im Rad-Gleis-Kontakt ist minimal, etwa so breit, wie ein Fingernagel“, betont Frowein. „Optische Verfahren sind sensibel, bereits ein Schmierfilm vom Bremsen oder im Herbst durch Blätter und Schmutz bedeutet Probleme“, ergänzt Daniel.

Am IFS geht es zudem um digitale Überwachungssysteme (Digital Twin) für verschiedenste Fahrzeugfunktionen, das Alterungsverhalten der Systeme und sogar um die Möglichkeit, mit einem Smartphone Messdaten im Inneren eines Schienenfahrzeugs aufzunehmen. Eines der aktuellsten Projekte ist der Bau eines autonomen Elektro-Schienenbusses. Viele Fragen – am „Tag der Schiene“ hat man die Chance, sie zu stellen.