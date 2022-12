Unterbringung von Flüchtlingen : Sieben Turnhallen in Aachen sind wieder freigegeben

Aachen Die Stadt Aachen hat mit 111 Prozent die Aufnahmequote weiterhin übererfüllt. Die Menschen sind zum Großteil in Gemeinschaftsunterkünfte gezogen. Nur noch zwei Turnhallen dienen als Notunterkunft.

Die Situation bei der Neuaufnahme von Flüchtlingen in Aachen zeigt sich Anfang Dezember relativ entspannt. Wie die Stadt Aachen mitteilt, ist die Quote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nach wie vor übererfüllt und liegt Ende November bei etwa 111 Prozent. Aus diesem Grund erfolgen derzeit keine Landeszuweisungen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der derzeit noch als Unterkunft genutzten Turnhallen in der Reumontstraße und der Saarstraße sollen ebenfalls in Unterkünfte mit mehr Privatsphäre und der Möglichkeit, selbst zu kochen, verlegt werden.

Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir ausreichend Unterkünfte für die geflüchteten Menschen herrichten und gleichzeitig wieder Sport und Bewegung in fast allen Turnhallen ermöglichen konnten“. Sie ergänzt: „Schulen, Kitas und Vereine haben seit dem Frühjahr massive Einschränkungen in Sachen ‚Sport‘ hinnehmen müssen. Ich bin den Aachenerinnen und Aachenern ausgesprochen dankbar für die Solidarität, die sie mit den geflüchteten Menschen gezeigt haben.“

Verlässliche Prognosen über die Zahl der in Deutschland Schutz suchenden Flüchtlinge gibt es derzeit nicht. Schwer einzuschätzen ist entsprechend, wann es zu einer neuen Zuweisung von Flüchtlingen kommt. Dass weiter geflüchtete Menschen nach Deutschland und damit auch nach Aachen kommen und untergebracht werden müssen, ist allerdings wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren reisten insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten viele Menschen auf der Suche nach Schutz in Deutschland ein.